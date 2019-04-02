В Черниговской области разгорелся скандал из-за трансляции российских каналов

Украина

Владельцы одного из ресторанов в городе Новгород-Сиверский (Черниговская область) транслировали запрещенные в Украине российские каналы. По жалобе одного из посетителей показ семи каналов был прекращен. Ранее сообщалось, что 7 февраля на 6 месяцев прекратил вещание в Украине телеканала «Наше любимое кино».

Как сообщают в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины, в ресторане «Квадрат» транслировали «Russia Today TV (RTTV)», «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «ТНТ», «Россия-24», «НТВ-МИР» и «СОЮЗ». Представители областного управления СБУ провели с работниками и руководством ресторана профилактическую беседу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети возмутились тем, что компания VIASAT (бизнес спутникового и интернет-телевидения продали Группе 1+1 Медиа) транслирует запрещенные в Украине российские каналы. В компании эти обвинения отвергли и уточнили, что на сегодня все еще существуют способы обхода законодательства и нелегального подключения запрещенных российских телеканалов, независимо от тарифных предложений провайдеров.



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