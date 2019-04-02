Супрун рассказала, как сохранить сердце здоровым

Здоровье

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая недавно давала советы, как успокоиться во время ожидания результатов выборов, развенчала мифы о кардиопротекторах — препаратах, поддерживающих работу сердца и сердечно-сосудистой системы. Советами медик поделилась в Facebook.

Супрун пишет, что профилактический курс капельниц и уколов не может поддержать сердце и предотвратить осложнения в случае болезни.

«Внутривенные и внутримышечные инъекции — это способ быстрой „доставки“ лекарств в организм, который должен использоваться при тяжелых и неотложных состояниях. Поэтому совершенно недопустимо без необходимости применять внутримышечные, а тем более, внутривенные инъекции и капельницы», — пишет Супрун и добавляет, что эффективность наиболее распространенных в Украине кардиопротекторов не доказана.

По ее мнению, не стоит в качестве профилактики применять и лекарства, признанные допингом. Эффект этих препаратов проявляется непосредственно во время их применения. Данных в пользу длительной защиты от развития инфаркта миокарда или других сердечно-сосудистых осложнений нет.

Развеяла Супрун миф и об аспирине, как панацее от болезней сердца.

«Ацетилсалициловая кислота (аспирин — это торговое название оригинального препарата) является действенной защитой от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ишемической болезнью сердца, с перенесенным инфарктом миокарда или ишемическим мозговым инсультом или с атеросклеротическим заболеванием периферических артерий. В то же время, при отсутствии указанной патологии, с целью первичной профилактики, аспирин не рекомендуется к применению», — уточнила чиновница.

Медик также пишет, что лечение большинства хронических заболеваний предусматривает длительный — в течение долгих лет — прием лекарств, которые улучшают не только самочувствие больного, но и предотвращают развитие тяжелых осложнений, угрожающих жизни.

Именно такая ситуация складывается с лечением большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«К сожалению, сегодня мы не можем вылечить гипертоническую болезнь или ишемическую болезнь сердца, однако мы можем удерживать артериальное давление в пределах нормы и замедлить прогрессирование заболеваний благодаря оптимально подобранной для каждого пациента медикаментозной и немедикаментозной терапии», — уточняет доктор.

Супрун напоминает, что лучший способ защитить свое сердце — это здоровый образ жизни.

По ее словам, ежедневный рацион должен содержать 50% овощей и фруктов, 25% «здоровых» белков (нежирные виды мяса, бобовые) и 25% цельнозерновых продуктов, являющиеся источниками клетчатки. Утолять жажду лучше преимущественно питьевой водой, избегая сладких напитков.

Также для поддержания сердечной мышцы необходима регулярная физическая активность — для взрослых 150 минут в неделю (если вы выбираете умеренную интенсивность нагрузки) или 75 минут в неделю (в случае интенсивных физических упражнений).

Людям с избыточным весом медик советует снижать вес за счет ограничения калорийности пищи и спорта.

Чтобы защитить сердце нужно бросить курить.

«Если у вас артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), действенным методом снижения артериального давления и предотвращения осложнений является соблюдение здорового образа жизни с одной стороны, и регулярная (постоянная) медикаментозная терапия, с другой», — пишет чиновница.

Она отмечает, что препараты, снижающие давление, одновременно оказывают положительное влияние на сердце.

Напомним, ранее Ульяна Супрун писала, как общаться с неадекватными личностями, а также дала советы, как получать радость от жизни.

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