- 19:17 Сбил и уехал: сеть взбудоражило видео жуткого ДТП в Харькове
- 19:16 Стартовал масштабный марафон Autism Friendly Space
- 19:12 «Кладбище домашних животных» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:10 Переименование Днепропетровской области: Конституционный суд вынес решение
- 19:08 Где в Киеве отключат воду 2–5 апреля: адреса
- 18:58 Украинцы запустили челлендж с требованием дебатов между Порошенко и Зеленским
- 18:57 Любовник Собчак назвал ее опаснейшим человеком
- 18:54 Косовский дебютировал у руля «Ворсклы» разгромным поражением во Львове: видео голов
- 18:49 Есть медленно, не смотреть телевизор и не читать: простые советы желающим похудеть
- 18:35 В апреле Овнов ждет прибыль, а Львов – романтические приключения: гороскоп от победителя «Битвы экстрасенсов»
Получили долгожданные письма: появилась свежая информация о пленных моряках Сороке и Терещенко
Адвокаты посетили в Лефортовской тюрьме двоих пленных украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в конце ноября прошлого года, и передали им письма от родных, близких и просто неравнодушных людей, поддерживающих парней.
Сергей Бадамшин встретился с Василием Сорокой. По его словам, Василий идёт на поправку.
«Отёк руки наконец-то спал. Раны зажили, сегодня после следственных действий должны были снять швы. Но ещё длительное время придётся ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся. Настроение традиционно на позитиве. Передаёт всем привет», — написал адвокат.
Защитница Анастасия Георгиевская побывала у Владимира Терещенко.
«Настроение у него хорошее, курить действительно бросил и не планирует начинать снова. Занимается спортом, пишет стихи, рисует картинки, в том числе собачку Джесси», — написала адвокат.
Она отметила, что 2 апреля Терещенко должен поехать на экспертизу в Институт Сербского.
«Ему наконец-то (после его и моих письменных жалоб на имя начальника СИЗО и нелицеприятных разговоров с начальником следственной группы) передали часть писем — 6 (из 17 написанных ему) от мамы, сестры, и несколько от тех, кто поддерживает ребят», — уточнила она.
Терещенко поблагодарил всех, кто его поддерживает и пишет письма. Очень ждет судебных заседаний по продлению стражи — на них приедет любимая сестра Оля и собирается приехать мама. Он по ним очень скучает.
«В целом настрой боевой, его энергии хватает даже морально поддерживать соседа, который всего месяц как в Лефортово и еще, конечно, не адаптировался», — добавила адвокат.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что четырех пленных моряков — Дениса Гриценко, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в Институт Сербского на принудительную психиатрическую экспертизу без присутствия адвоката.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?