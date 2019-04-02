Получили долгожданные письма: появилась свежая информация о пленных моряках Сороке и Терещенко

Общество

Адвокаты посетили в Лефортовской тюрьме двоих пленных украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в конце ноября прошлого года, и передали им письма от родных, близких и просто неравнодушных людей, поддерживающих парней.

Сергей Бадамшин встретился с Василием Сорокой. По его словам, Василий идёт на поправку.

«Отёк руки наконец-то спал. Раны зажили, сегодня после следственных действий должны были снять швы. Но ещё длительное время придётся ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся. Настроение традиционно на позитиве. Передаёт всем привет», — написал адвокат.

Защитница Анастасия Георгиевская побывала у Владимира Терещенко.

«Настроение у него хорошее, курить действительно бросил и не планирует начинать снова. Занимается спортом, пишет стихи, рисует картинки, в том числе собачку Джесси», — написала адвокат.

Она отметила, что 2 апреля Терещенко должен поехать на экспертизу в Институт Сербского.

«Ему наконец-то (после его и моих письменных жалоб на имя начальника СИЗО и нелицеприятных разговоров с начальником следственной группы) передали часть писем — 6 (из 17 написанных ему) от мамы, сестры, и несколько от тех, кто поддерживает ребят», — уточнила она.

Терещенко поблагодарил всех, кто его поддерживает и пишет письма. Очень ждет судебных заседаний по продлению стражи — на них приедет любимая сестра Оля и собирается приехать мама. Он по ним очень скучает.

«В целом настрой боевой, его энергии хватает даже морально поддерживать соседа, который всего месяц как в Лефортово и еще, конечно, не адаптировался», — добавила адвокат.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что четырех пленных моряков — Дениса Гриценко, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в Институт Сербского на принудительную психиатрическую экспертизу без присутствия адвоката.

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