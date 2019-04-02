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Любовник Собчак назвал ее опаснейшим человеком
Известная российская журналистка Ксения Собчак после официального заявления о разводе с Максимом Виторганом больше не скрывает отношения с режиссером Константином Богомоловым. Влюбленные не говорят открыто о романе, но появляются вместе на публике, не скрывая свих чувств, изредка высказываются в сети.
В недавней публикации в Instagram Богомолов назвал Ксению «опаснейшим человеком». Так он отреагировал на ее розыгрыш 1 апреля. Константин опубликовал в сети фото Собчак, на котором она стоит у храма и оставил комментарий.
«На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался», — написал он под фото.
Деталей розыгрыша он сообщать не стал, оставив почву для фантазий подписчиков. В комментариях они пишут, что с такой женщиной, как Собчак, режиссер точно не соскучится.
Напомним, недавно Собчак устроила разборки в сети со своим давним другом Сергеем Шнуровым, затем поцапалась с бывшей женой Богомолова актрисой Дарьей Мороз, устроила скандальное интервью с балериной Анастасией Волочковой.
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