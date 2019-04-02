Пункт пропуска «Гнутово» закроют на реконструкцию

Украина

Пункт пропуска «Гнутово» с 5 по 7 апреля будет закрыт на реконструкцию. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«С целью улучшения условий пересечения гражданами линии разграничения, в Донецкой области продолжаются работы по реконструкции и развитию контрольных пунктов въезда-выезда. В КПВВ „Гнутово“, который расположен в пределах действующего гуманитарного дорожного коридора „Новоазовск — Покровск — Талаковка — Мариуполь“, уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля», — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что проведение полного объема запланированных работ по обустройству КПВВ «Гнутово» позволит создать комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличить его пропускную способность.

Как писали «ФАКТЫ», 2 апреля позиции украинских военных вблизи Гнутово подверглись обстрелам боевиков. Также были обстреляны позиции в районе Авдеевки, Широкино, Новозвановки, Екатериновки и Попасной. В ходе обстрелов двое защитников Украины погибли, еще двое были ранены.

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