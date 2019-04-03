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Украина

Актер должен стать управленцем: Портников оценил шансы Зеленского-президента

9:22 3 апреля 2019 1106
Виталий Портников
Инф. «ФАКТОВ»

В случае прихода к власти в Украине шоумену Владимиру Зеленскому придется сменить амплуа актера на управленца. Впрочем, уверенности в том, что ему это удастся, нет. Ранее сообщалось, что в сети запустили флешмоб с требованием перед вторым туром голосования провести дебаты с участием актера Владимира Зеленского и действующего президента Петра Порошенко.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил журналист и публицист Виталий Портников. «Политика — такая вещь, которая очень часто заставляет людей, принимающих в ней участие, поверить в собственный образ. И здесь Зеленскому будет не трудно, потому что политика — это менеджеры, которые становятся актерами ради победы, а это — актер, который должен стать, условно говоря, управленцем», — отметил Виталий Портников и добавил, что не уверен в том, что Владимиру Зеленскому это удастся, но от этого «суть не сильно меняется».

Говоря об экономике Украины до Революции достоинства, публицист отметил, что в 2014 году советская экономика «была полностью проедена» и что у Украины нет возможности получать дешевый российский газ «Даже если мы будем ползать перед Россией на коленях — хотя я не думаю, что у нас есть президент, способный на такие поступки — все равно дешевого газа просто уже не существует в экономике», — добавил он.

Виталий Портников считает, что Украине следует создавать конкурентоспособный экономический ресурс. Однако наряду с этим все украинские «козыри» — тяжелая и химическая промышленности, металлургия и сельское хозяйство архаичны с точки зрения потребностей современной высокотехнологичной экономики. Поэтому что-то можно модернизировать, но большинство нужно «просто закрыть».

«И, кстати, то, что мы сейчас не располагаем такой „жемчужиной“, как индустриальный бассейн Донбасса, еще создает для нас какие-то шансы выжить. Если бы эта „жемчужина“ сейчас висела у нас на шее, как камень, можно было бы просто закрыть дверь», — резюмировал публицист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виталий Портников заявлял, что в России не может быть Майдана — там возможна лишь «арабская весна», война народа против элиты и всех против всех.

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