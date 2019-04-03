Главного фигуранта дела Гандзюк обязали носить электронный браслет

Украина

Шевченковский райсуд Киева, рассматривавший вопрос об изменении меры пресечения фигуранту дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк — главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру — не удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии его под стражу без возможности внесения залога. Ранее сообщалось об отстранении Мангера от должности на месяц.

Суд обязал Владислава Мангера сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и являться к следователю по первому требованию. Об этом сообщил журналист Иван Антипенко.

Также суд принял решение об отстранении от процесса адвоката семьи Гандзюк. Дело в том, что ранее Евгения Закревская заявляла о слежке — она заметила неизвестных на машине с херсонскими номерами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты-расследователи назвали версию убийства Екатерины Гандзюк — ее противодействие незаконной вырубке и поджогам лесов в Олешковском районе Херсонской области.

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