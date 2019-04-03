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В Украину идет потепление: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни
Благодаря антициклону, существенные осадки в Украине маловероятны. После недавнего похолодания температура воздуха будет подниматься до конца недели.
«В четверг, 4 апреля, будет еще пару шагов вверх и ближе к нежным нарциссам, гиацинтам и тюльпанам. В течение дня столбики термометров поднимутся до + 9 + 15 градусов, немного свежее будет на востоке Украины — до + 4 + 8 градусов. Существенные осадки маловероятны — антициклон», — такой прогноз погоды в стране дает синоптик Наталья Диденко.
Впрочем, по ее словам, ощущение комфортности может снизить порывистый и временами сильный ветер. «Накрутите новый тысяча сто пятнадцатый шарфик на шею, будет тепло и красиво», — шутит синоптик.
В Киеве 4 апреля ожидается сухим, солнечным и умеренно теплым — дневная температура достигнет +10 градусов. По прогнозам Натальи Диденко, погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели.
«В воскресенье, 7 апреля, из Польши придет атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включая Киев», — сообщает синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самым теплым днем марта стало воскресенье, 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла плюс 20 градусов, а самым холодным днем — 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до минус 6,3 градусов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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