Под Киевом россиянин избил полицейского

Происшествия

В Бориспольском районе Киевской области, вблизи села Гора, россиянин напал на полицейского и избил его. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества Киев Оперативный.

«За нарушение ПДД, милиционер остановил автомобиль Мercedes-Вenz GL350. За рулем была женщина, а рядом с ней нетрезвый мужчина. Сразу после остановки он вышел из автомобиля и напал на полицейского — ударил его кулаком в лицо. После этого, полицейский применил против „оппонента“ баллончик со слезоточивым газом и применил к нему наручники», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что нападавшим является гражданин России, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержали. По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование и открыто уголовное производство.

Как писали «ФАКТЫ», 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били ногами. Один из мужчин ударил потерпевшего полицейского охраны и тот упал на тротуар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter