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Под Киевом россиянин избил полицейского
В Бориспольском районе Киевской области, вблизи села Гора, россиянин напал на полицейского и избил его. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества Киев Оперативный.
«За нарушение ПДД, милиционер остановил автомобиль Мercedes-Вenz GL350. За рулем была женщина, а рядом с ней нетрезвый мужчина. Сразу после остановки он вышел из автомобиля и напал на полицейского — ударил его кулаком в лицо. После этого, полицейский применил против „оппонента“ баллончик со слезоточивым газом и применил к нему наручники», — говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что нападавшим является гражданин России, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержали. По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование и открыто уголовное производство.
Как писали «ФАКТЫ», 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били ногами. Один из мужчин ударил потерпевшего полицейского охраны и тот упал на тротуар.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...