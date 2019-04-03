26.95 / 27.22 30.19 / 30.66
Киев: +9
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом россиянин избил полицейского

12:00 3 апреля 2019 114
Полиция Киева
Инф. «ФАКТОВ»

В Бориспольском районе Киевской области, вблизи села Гора, россиянин напал на полицейского и избил его. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества Киев Оперативный.

«За нарушение ПДД, милиционер остановил автомобиль Мercedes-Вenz GL350. За рулем была женщина, а рядом с ней нетрезвый мужчина. Сразу после остановки он вышел из автомобиля и напал на полицейского — ударил его кулаком в лицо. После этого, полицейский применил против „оппонента“ баллончик со слезоточивым газом и применил к нему наручники», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что нападавшим является гражданин России, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его задержали. По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование и открыто уголовное производство.

Как писали «ФАКТЫ», 16 марта в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били ногами. Один из мужчин ударил потерпевшего полицейского охраны и тот упал на тротуар.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...

Киев
+9

Ветер: 3 м/с  Ю-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины