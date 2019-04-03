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У Путина отреагировали на заявление НАТО о помощи Украине для сдерживания России в Азовском море
В Кремле ожидаемо негативно отреагировали на заявление постпреда США в НАТО Кей Бейли Гатчисон о том, что в Вашингтоне3−4 апреля главы МИД стран-членов Альянса рассмотрят военные меры по реагированию на действия России и обеспечению безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море.
Так, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к этому сообщению отнеслись негативно. «Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна», — заявил Песков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в странах Европейского союза вступили в силу новые санкции против РФ. От их действия пострадали чиновники РФ, причастные к захвату украинских моряков в Черном море 25 ноября 2018 года, которых ООН официально признала военнопленными.
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