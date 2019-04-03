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Украина

В Кремле ничего не знают о "выдаче" паспортов РФ жителям "ЛНР" и "ДНР"

14:17 3 апреля 2019 83
паспорт РФ
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

В Кремле не располагают информацией о предстоящей выдаче паспортов жителям «ДНР» и «ЛНР», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Не знаю, о каких сообщениях вы говорите», — ответил он на вопрос журналистов о том, что якобы совсем скоро те, кто живет на оккупированных территориях Донбасса, смогут получить паспорта граждан Российской Федерации.

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Дело в том, что после Нового года в фейковых республиках буквально на всех уровнях заговорили, что с 1 апреля «Россия начнет выдавать паспорта всем желающим». Это обещали народу Пушилин и Пасечник, об этом сообщали сепаратистские СМИ, это бурно обсуждали в соцсетях. «Сначала нам говорили, что выдадут российские загранпаспорта. Люди поверили и стали готовить документы. Хотя, по логике, с чего бы „братская страна“, стала выдавать именно загранпаспорт, при этом не выдав обычный? Теперь вот выяснилось, что никто ничего не собрался давать. Как всегда, народ обманули», — рассказал «ФАКТАМ» житель Донецка. Мужчина убежден, что такие слухи распространяют лишь с одной целью — отвлечь внимание людей от реалий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецке опозорились с выставкой об «агрессии ВСУ», показав ракету из России.

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