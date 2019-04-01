Украина

Пропагандисты уже на передовой: боевики на Донбассе готовят новую провокацию

Российские кураторы террористов «ДНР» и «ЛНР» продолжают удерживать в повышенной готовности подразделения своих так называемых «армий» на передовой. Об этом сообщили в украинской разведке.

Ранее сообщалось, что на передней линии обороны противник обустраивает дополнительные командно-наблюдательные пункты, на которых обязательно предусмотрен корректировщик огня артиллерии.

По данным ГУР, для проведения провокаций специально подготовленные подразделения в любой момент по приказу свыше готовы одновременно на нескольких направлениях фронта обстрелять свои позиции и гражданские объекты для того, чтобы спровоцировать активные боевые действия на Донбассе.

Для создания «картинки» якобы нарушения тишины со стороны ВСУ, на передовые позиции боевиков направлено достаточно большое количество съемочных групп, готовых, в случае обострения обстановки, выдавать заранее подготовленные неправдивые репортажи, которые не соответствуют реальной обстановке на фронте.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео уничтожения боевой техники боевиков на Донбассе. А также сообщали о ликвидации форпоста российско-оккупационных войск «Крокодил» на окраине Петровского района Донецка, с которого боевики контролировали стратегическую дорогу Красногоровка-Марьинка.

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