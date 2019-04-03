Лишили всех прав: жительница Крыма рассказала правду о жизни в оккупации

Украина

Украинцы, которые после аннексии Крыма Россией не стали отказываться от украинского гражданства и оформлять российский паспорт, лишены всех прав. Ранее сообщалось, что согласно данным «Левады-центра», 19 процентов россиян считают, что аннексия Крыма принесла России больше вреда, чем пользы.

Как передают «Крым.Реалии», об этом рассказала наша соотечественница Антонина, которая в Крыму не стала связываться с российской системой. «Не знаю, я живу или доживаю. РФ считает меня своим гражданином, но недостаточно гражданином. Я не могу обратиться в поликлинику, лечь в больницу без российского паспорта», — сказала крымчанка и добавила: «Здесь я вообще-то никто и прав у меня никаких нет. Ни человеческих, ни прав гражданина. Ничего совсем».

А вот такой звонок из Крыма поступил нам в прямой эфир #РадиоКрымРеалии. Послушайте. Реалии без российского паспорта в Крыму pic.twitter.com/DShYMKzun6 — Крым. Реалии (@krymrealii) 3 апреля 2019 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму оккупанты незаконно арестовали 23 крымских татар, обвинив их в участии в организации Хизб ут-Тахрир, и вывезли в Ростов-на-Дону (РФ).

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