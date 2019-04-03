Украина

Предпочтительный вариант для Кремля: в России рассказали, что Путин сделает с Зеленским

Для России победа на президентских выборах в Украине шоумена Владимира Зеленского предпочтительнее, нежели выигрыш действующего главы государства Петра Порошенко. Неопытного политика будет проще «развести» или провести Украину путем хаотизации. Ранее сообщалось, что РФ пыталась спровоцировать Украину на применение грубой силы по отношению к гражданам и тем самым сорвать выборы.

Такое мнение в интервью «Апострофу» высказал российский политолог Дмитрий Орешкин. Он отметил, что одна из тактик — раскачка протеста среди украинских националистов, чтобы создать Зеленскому в случае его прихода к власти в Украине трудности. «Задача в том, чтобы помешать Украине двигаться по пути европеизации любыми способами», — отметил политолог.

По его словам, у России нет долгосрочной и рациональной стратегии на украинском направлении. Тактический (а не стратегический) подход Кремля — максимально больно «прищемить хвост» действующему главе государства, поскольку Петр Порошенко достаточно успешно сопротивлялся кремлевским инициативам. «Точно так же, как в России не было стратегического плана по отношению к Грузии, а было острое желание прищемить хвост Саакашвили. Им это удалось, но какая польза от того, что Саакашвили лишился власти, если Грузия все равно движется в европейскую систему ценностей и НАТО. И то же самое с Украиной», — добавил Дмитрий Орешкин.

По его словам, если Порошенко проиграет выборы, то вызовет бурю восторгов у «одного конкретного человека в Кремле». «Но, думаю, реальные возможности Кремля повлиять на события в Украине сильно сократились по сравнению с тем, что было пять лет назад», — добавил политолог.

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