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В ответ на запрет чартерных полетов Россия захотела возобновить авиасообщение с Украиной
В России предложили Украине провести переговоры и возобновить воздушное сообщение между странами. С таким заявлением выступили в Росавиации буквально сразу после того, как Кабинет министров решил запретить нерегулярные авиарейсы между нашей страной и Россией.
Российские массмедиа сообщают, что в Росавиации считают, что возобновление воздушного сообщения на регулярной и чартерной основе в полном объеме «отвечает интересам наших народов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине разгорелся скандал из-за встречи в Москве украинских политиков с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На встречу в Москве, посвященную будущему украинской газотранспортной системы, прилетели оппозиционный народный депутат Юрий Бойко и кум российского президента Виктор Медведчук.
После этого в отношении сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы открыли уголовное производство из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации.
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