26.94 / 27.20 30.19 / 30.64
Киев: +10
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В ответ на запрет чартерных полетов Россия захотела возобновить авиасообщение с Украиной

16:09 3 апреля 2019 279
Самолетные кресла
Инф. «ФАКТОВ»

В России предложили Украине провести переговоры и возобновить воздушное сообщение между странами. С таким заявлением выступили в Росавиации буквально сразу после того, как Кабинет министров решил запретить нерегулярные авиарейсы между нашей страной и Россией.

Российские массмедиа сообщают, что в Росавиации считают, что возобновление воздушного сообщения на регулярной и чартерной основе в полном объеме «отвечает интересам наших народов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине разгорелся скандал из-за встречи в Москве украинских политиков с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На встречу в Москве, посвященную будущему украинской газотранспортной системы, прилетели оппозиционный народный депутат Юрий Бойко и кум российского президента Виктор Медведчук.

После этого в отношении сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы открыли уголовное производство из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...

Киев
+10

Ветер: 3 м/с  Ю-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины