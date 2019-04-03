Украина

В ответ на запрет чартерных полетов Россия захотела возобновить авиасообщение с Украиной

В России предложили Украине провести переговоры и возобновить воздушное сообщение между странами. С таким заявлением выступили в Росавиации буквально сразу после того, как Кабинет министров решил запретить нерегулярные авиарейсы между нашей страной и Россией.

Российские массмедиа сообщают, что в Росавиации считают, что возобновление воздушного сообщения на регулярной и чартерной основе в полном объеме «отвечает интересам наших народов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине разгорелся скандал из-за встречи в Москве украинских политиков с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. На встречу в Москве, посвященную будущему украинской газотранспортной системы, прилетели оппозиционный народный депутат Юрий Бойко и кум российского президента Виктор Медведчук.

После этого в отношении сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы открыли уголовное производство из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации.

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