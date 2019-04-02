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Скандал с визитом Бойко и Медведчука в Москву получил продолжение
Против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы возбудили уголовное дело из-за полета народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Москву. Об этом сообщили в Государственного бюро расследований.
Так, производство открыли из-за возможного злоупотребления властью или служебным положением при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении Российской Федерации, сообщает «Украинская правда».
Расследование ведет Территориальное управление ГБР в Киеве.
«Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений соответствующему воздушному судну, и будет дана правовая оценка этим фактам. Сейчас следственные действия продолжаются», — говорят в ГБР.
Как писали «ФАКТЫ», 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
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