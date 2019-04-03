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В Житомирской области директор интерната сдавал воспитанников в рабство
В Житомирской области директор дома-интерната, его дочь и зять эксплуатировали воспитанников учреждения с ограниченными возможностями, заставляли их бесплатно работать для своих личных целей. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
«Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту передачи директором дома-интерната, по предварительному сговору с дочерью и зятем, для трудовой эксплуатации воспитанников интерната, имеющих отклонения в психическом и физическом развитии», — пишет Лысенко.
Спикер отметил, что директора дома-интерната, а также его дочь и зятя, которые работали воспитателями, обвиняют в том, что они, злоупотребляя своим служебным положением, неоднократно в течение длительного времени, с целью незаконного обогащения, использовали воспитанников интерната для трудовой эксплуатации .
В частности, подопечных с особыми потребностями, с разрешения руководителя интерната, зять на собственном автомобиле отвозил на различные объекты для выполнения физически тяжелых работ.
По словам Лысенко, воспитанники интерната, которые из-за их состояния лишены способности в полной мере оценивать и осознавать свои действия и принимать самостоятельные решения, вынуждены были на рынке разгружать мешки с луком, в лесу грузить срезанную древесину, на приусадебных участках разбрасывать чернозем, переносить песок и строительные материалы, выполнять другие работы при ремонте помещений и в квартире зятя директора интерната.
Досудебное расследование проводило следственное управление Житомирского областного главка полиции. Дело будет рассматривать Житомирский районный суд. Обвинительный акт уже утвержден и направлен в суд.
Если сотрудников интерната признают виновными, то они могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.
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