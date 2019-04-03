В Житомирской области директор интерната сдавал воспитанников в рабство

Происшествия

В Житомирской области директор дома-интерната, его дочь и зять эксплуатировали воспитанников учреждения с ограниченными возможностями, заставляли их бесплатно работать для своих личных целей. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту передачи директором дома-интерната, по предварительному сговору с дочерью и зятем, для трудовой эксплуатации воспитанников интерната, имеющих отклонения в психическом и физическом развитии», — пишет Лысенко.

Спикер отметил, что директора дома-интерната, а также его дочь и зятя, которые работали воспитателями, обвиняют в том, что они, злоупотребляя своим служебным положением, неоднократно в течение длительного времени, с целью незаконного обогащения, использовали воспитанников интерната для трудовой эксплуатации .

В частности, подопечных с особыми потребностями, с разрешения руководителя интерната, зять на собственном автомобиле отвозил на различные объекты для выполнения физически тяжелых работ.

По словам Лысенко, воспитанники интерната, которые из-за их состояния лишены способности в полной мере оценивать и осознавать свои действия и принимать самостоятельные решения, вынуждены были на рынке разгружать мешки с луком, в лесу грузить срезанную древесину, на приусадебных участках разбрасывать чернозем, переносить песок и строительные материалы, выполнять другие работы при ремонте помещений и в квартире зятя директора интерната.

Досудебное расследование проводило следственное управление Житомирского областного главка полиции. Дело будет рассматривать Житомирский районный суд. Обвинительный акт уже утвержден и направлен в суд.

Если сотрудников интерната признают виновными, то они могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без такового.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинцы часто становятся жертвами торговцев людьми. Так в начале января в Международном аэропорту «Борисполь» задержали гражданку Бельгии при попытке отправить за границу двух молодых украинок. К сожалению, Украина оказалась в лидерах глобального антирейтинга рабства в мире.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter