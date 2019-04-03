Происшествия

В Луганске лев напал на дрессировщика на глазах у зрителей (видео)

В оккупированном Луганске во время представления в цирке на дрессировщика напал лев. Напомним, в Киеве суд запретил работу передвижных цирков-шапито с животными.

ЧП случилось еще 22 марта, когда дрессировщик из Египта Хамада Кута представлял детям свою новую программу, передает Сxid.info.

Хамада Кута привез с собой 10 животных, которые должны были работать на арене одновременно. Он считает, что из-за тяжелой дороги и стресса животное напало на него, ведь и у львов есть настроение, как у людей.

«Обязательно, когда мы приезжаем в другой город, перед выступлением мы даем животным три дня. Львы должны успокоиться, привыкнуть к запаху, на репетиции осмотреть манеж, а потом уже начинается работа. В этот раз мы приехали, сразу на манеж и сразу работать. Поэтому так и случилось», — заявил циркач.

Из-за укуса льва у дрессировщика пострадали спина, рука и нога. Однако артист поднялся и не ушел с арены. Он продолжил выступление, потому что в зале были дети.

«Для меня самое главное, что дети в зале. Конечно, я в крови весь, но успокоил всех и продолжил все заново, сначала и до конца», — рассказал он.

Хамада Кута признал, что нападения, конечно, случаются.

«Мое тело как карта, швы везде. Я весь в татуировках, потому что закрываю шрамы. Шрамы нельзя показывать», — считает артист, который помнит историю каждого шрама.

Он считает, что когда случаются нападения на дрессировщиков, на 99% это вина дрессировщика, его ошибка, потеря момента.

Как сообщали «ФАКТЫ», осенью прошлого года в центре Киева прошла всеукраинская акция в защиту прав животных «Марш за животных». В акции приняли участие несколько тысяч зоозащитников. Организаторы, в частности, требовали запретить использование животных в цирках и дельфинариях, а также ввести запрет на контактные зоопарки.

Позднее Кабмин одобрил изменения в законодательство, касающееся защиты животных от жестокого обращения, инициированные Минэкологии. Для реализации данного изменения предлагают установить переходный период — пять лет.

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