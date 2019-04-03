- 19:03 Как правильно выбрать говядину: советы самого яркого участника «МастерШеф. Профессионалы»
- 19:02 Выяснились обстоятельства смерти Алексея Булдакова
- 18:59 Король футбола угодил в больницу в Париже: что известно
- 18:47 Человек упал с моста на трамвайные пути: в Киеве произошло страшное ЧП
- 18:43 Сосед родителей Кейт Миддлтон, бывший пилот королевы Елизаветы II, убил жену и покончил с собой
- 18:39 Суд отменил ликвидацию банка "Хрещатик": что нужно знать вкладчикам
- 18:20 В Киеве застрелили собаку вора, нападавшую на полицейских
- 18:18 Появились новые фото с места гибели Яны Червоной и Александра Милютина на Донбассе
- 18:10 19-летний украинский сноубордист стал чемпионом мира среди юниоров
- 17:56 Под Одессой ищут двух мальчиков из разных семей, исчезнувших по пути к родным в одно село
19-летний украинский сноубордист стал чемпионом мира среди юниоров (фото)
Украинский сноубордист Михаил Харук завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира, проходящем в словенском городе Рогла.
Как сообщила официальная страница Национального олимпийского комитета Украины в Facebook, 19-летний воспитанник ДЮСШ «Буковель» из Ильцов, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области, завоевал награду высшей пробы в параллельном слаломе.
* Михаил принимает поздравления на верхней ступеньке пьедестала
Отмечу, что сентябре 2018-го Михаил на мировом первенстве среди юниоров по лыжному фристайлу и сноубордингу занял восьмое место, а в конце февраля нынешнего года стал чемпионом Украины среди взрослых и юниоров как в параллельном слаломе, так и в слалом-гиганте.
Напомню, что в начале февраля 2019-го украинская спортсменка Аннамари Данчи стала автором одной из главных сенсаций на взрослом чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, завоевав серебряную медаль. Также награду аналогичной пробы добыл и Александр Абраменко, принеся Украине первую мужскую награду мировых первенств во фристайле.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион Абраменко пропустит целый сезон.
Фото Федерации лыжного спорта Украины
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…