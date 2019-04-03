19-летний украинский сноубордист стал чемпионом мира среди юниоров (фото)

Спорт

Украинский сноубордист Михаил Харук завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира, проходящем в словенском городе Рогла.

Как сообщила официальная страница Национального олимпийского комитета Украины в Facebook, 19-летний воспитанник ДЮСШ «Буковель» из Ильцов, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области, завоевал награду высшей пробы в параллельном слаломе.

* Михаил принимает поздравления на верхней ступеньке пьедестала

Отмечу, что сентябре 2018-го Михаил на мировом первенстве среди юниоров по лыжному фристайлу и сноубордингу занял восьмое место, а в конце февраля нынешнего года стал чемпионом Украины среди взрослых и юниоров как в параллельном слаломе, так и в слалом-гиганте.

Напомню, что в начале февраля 2019-го украинская спортсменка Аннамари Данчи стала автором одной из главных сенсаций на взрослом чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу, завоевав серебряную медаль. Также награду аналогичной пробы добыл и Александр Абраменко, принеся Украине первую мужскую награду мировых первенств во фристайле.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийский чемпион Абраменко пропустит целый сезон.

Фото Федерации лыжного спорта Украины

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