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Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения» (видео)
Представитель России на «Евровидении» Сергей Лазарев, опубликовавший ранее голое фото в постели, показал, с каким номером выступит на международном песенном конкурсе. Певец опубликовал на своей странице Instagram фрагмент выступления на шоу Walk в Греции. В масштабной постановке на песню «Scream» приняли участие гимнасты и акробаты.
Поклонники в комментариях под видео предположили, что примерно так будет выглядеть выступление Лазарева на «Евровидении» и даже расстроились, что он заранее раскрыл карты.
Напомним, по результатам жеребьевки Лазарев выступит во втором полуфинале под номером 13.
«Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе „Евровидение-2019“ в Тель-Авиве», — прокомментировал жеребьевку Лазарев.
Под таким же номером выступал на конкурсе Дима Билан, который в 2016 году занял в итоге второе место.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что специальной гостьей финала «Евровидения» станет знаменитая американская певица Мадонна. Ее 15-минутное выступление обойдется в миллион долларов США.
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