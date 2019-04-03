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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения» (видео)

20:17 3 апреля 2019 124
Сергей Лазарев
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Представитель России на «Евровидении» Сергей Лазарев, опубликовавший ранее голое фото в постели, показал, с каким номером выступит на международном песенном конкурсе. Певец опубликовал на своей странице Instagram фрагмент выступления на шоу Walk в Греции. В масштабной постановке на песню «Scream» приняли участие гимнасты и акробаты.

Поклонники в комментариях под видео предположили, что примерно так будет выглядеть выступление Лазарева на «Евровидении» и даже расстроились, что он заранее раскрыл карты.

Напомним, по результатам жеребьевки Лазарев выступит во втором полуфинале под номером 13.

«Обожаю число 13. Именно под этим номером я выступлю 16 мая во втором полуфинале на конкурсе „Евровидение-2019“ в Тель-Авиве», — прокомментировал жеребьевку Лазарев.

Под таким же номером выступал на конкурсе Дима Билан, который в 2016 году занял в итоге второе место.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что специальной гостьей финала «Евровидения» станет знаменитая американская певица Мадонна. Ее 15-минутное выступление обойдется в миллион долларов США.

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