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Домашняя собака напала на ребенка в Ровно: мальчик попал в больницу (видео)
В Ровно четырехлетнего мальчика покусала собака на детской площадке. Сейчас ребенок лежит в отделении травматологии областной больницы. У пострадавшего рваные раны бедра и голени. От собачьих зубов остались глубокие раны, проникающие до фасции мягких тканей.
Нападение животного на ребенка случилось на детской площадке. Собака была с хозяином, но дважды укусила ребенка, пока пса не оттащил кто-то из находившихся рядом. Этот же человек и вызвал «скорую помощь» на место ЧП. Мальчика экстренно госпитализировали.
Учитывая большой размер раны, хирурги наложили швы. Врачи опасаются некроза тканей, потому рассматривается вопрос об иссечении повреждений хирургическим путем с последующей пластической операцией.
Мать малыша сначала отказалась писать заявление в полицию, потому владельца агрессивного животного не искали. Сейчас семья уже обратилась к правоохранителям.
Напомним, ранее под Харьковом агрессивная собака искусала четырехлетнюю девочку, а в Кропивницком стая псов напала на 10-летнего школьника.
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