Двух «крымских диверсантов» приговорили к длительному сроку заключения

Украина

В оккупированном Крыму двух фигурантов «дела украинских диверсантов» — Владимира Дудку и Алексея Бессарабова — приговорили к 14 годам тюрьмы. Ранее сообщалось, что политзаключенный Владимир Дудка в СИЗО подвергался пыткам электрическим током.

Как сообщают «Крым.Реалии», подконтрольный России Севастопольский городской суд также назначил штрафы политзаключенным: Владимиру Дудке — 350 тысяч рублей, а Алексею Бессарабову — 300 тысяч рублей.

Алексей Бессарабов

Владимир Дудка

Также сообщается, что обвинение просила для Дудки 15 лет лишения свободы, 4 из них он должен провести в тюрьме, остальные 11 лет в колонии строгого режима. Для Бессарабова — 14 лет и 10 месяцев из которых четыре года тюрьмы, а остальной срок — в в колонии строгого режима.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», так называемых «диверсантов» оккупанты задержали в Крыму осенью 2016 года. Ими оказались Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич и Дудко Владимир Михайлович. Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов ранее работали в Центре содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос»

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