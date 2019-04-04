Растила меня, как проект: Волочкова рассказала о предательстве матери (фото, видео)

Шоу-бизнес

Российская журналистка Ксения Собчак опубликовала на своем канале в YouTube скандальное интервью с балериной Анастасией Волочковой, которая шокировала признанием о любовнике Керимове и потерей ребенка от него. Отправляясь в гости к «заклятой вражине», Собчак призналась, что делает это ради пиара, а еще хочет закрыть давнюю тему конфликта с балериной.

Стоит отметить, что Настя пустила Ксению в роскошный дом на Новой Риге, показала все комнаты, подробно и без ерничества раскрывая личные моменты, даже показала фото своего нового возлюбленного. Собчак все время подкалывала ее и пыталась задеть.

Ксения прямо говорила Анастасии, что та ведет себя как фрик: выбирает неуместные наряды, ругается матом, отдается мужчинам на первом же свидании, дружит с одиозным Никитой Джигурдой и устраивает публичные разборки с недругами.

«У меня все роскошно: роскошный особняк, роскошный „Майбах“, прекрасная дочь, профессия, которой я занимаюсь и могу гордиться, — это то, чему ты завидовала всю жизнь и продолжаешь делать это всю жизнь», — отвечала Волочкова.

Анастасия Волочкова сама приобрела особняк. Как признается балерина, буквально последние средства на тот момент она вложила в это жилище. «Бывший муж Игорь забрал 3 миллиона долларов. Он мог ранее рассказывать, что угодно, но на данный момент он не дает ни копейки. В итоге, я тогда уже так измоталась, хотелось своего. Я покупала так: 750 000 долларов и 54 миллиона рублей», — рассказала Волочкова.

Она также призналась, что сейчас Вдовин не дает ей денег. Более того, ранее она называла его мошенником и грозила подать на бывшего мужа в суд. Якобы он выманил у балерины десятки миллионов рублей.

Но самую большую обиду Анастасия затаила на родную мать. Балерина считает, что она воспитывала ее не как дочь, а как проект и жила на эти деньги. Тамара Владимировна манипулировала дочерью, контролировала каждый ее шаг и личную жизнь. А сейчас настраивает против Насти ее дочь Ариадну.

«В какой-то момент я сказала ей: „Хватит! Оставайся просто моей мамой и не лезь туда, где ты не знаешь, что нужно делать“. Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. Она меня с Сулейманом развела. Этого я не могу ей простить. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, не стала. У нее не сложилась карьера. Я не стала повторять ошибок моей мамаши, которая постоянно вмешивалась в мою жизнь, лезла все время. Мы общаемся, но так, она живет отдельно, в Питере на гонорары. Она сама себя обеспечивает», — призналась Волочкова.

Не обошлось в программе и без фирменного шпагата Волочковой. О любовниках давние «подруги» отправились говорить в баню. Правда, Ксения так и не решилась показать фигуру в купальнике.

После выхода программы Настя осталась разочарованной. Она пожаловалась, что искренне приняла в своем доме гостью, которая оказалась завистливой теткой.



«Когда приглашаешь человека в дом, оказывая доверие, что получается потом- это на совести гостя. Но как здорово, когда мне нечего прятать: ни в теле, ни в душе, ни в собственном доме. А кому-то есть… А если люди не могут простить счастья, достатка, успеха, стройности тела, профессионализма, любви, любвеобильности, внимания мужчин и сексуальности — это тоже их удел», — написала Волочкова в сети.

Во время интервью Собчак не подбирала выражений. Осторожно! на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее «ФАКТЫ» писали о давнем конфликте Собчак и Волочковой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter