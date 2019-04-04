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До -3: синоптик рассказала о погоде 5 апреля
В пятницу, 5 апреля, днем в Украине будет солнечно и тепло. А вот ночью возможны заморозки, местами — до -3 градусов. Ранее сообщалось, что на Благовещенье, 7 марта, дожди с западных областей страны распространятся и на северную часть, включая Киев.
«На западе юго-восточный ветер усилится до 15−18 м / с. На Волыни и Ровенщине, а вечером и в Житомирской области есть вероятность локальных дождей. А так везде — солнце, желтые кусты и нежные гиацинты», — сообщает синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, температура воздуха ближайшей ночью предполагается низкой, от 3 тепла до 3 мороза. Днем воздух прогреется до + 10 + 15 градусов. Хлоднее будет в Сумской и Харьковской областях: + 8 + 12 градусов. В Киеве 5 апреля днем солнечно, +10+12 градусов, ночью — около нуля, а в окрестностях столицы — до -2 градусов.
«В субботу, 6 апреля, и воскресенье, 7 апреля, в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода, лишь на Благовещение в западных областях, а вечером и на севере возможны дожди», — прогнозирует синоптик.
Эксклюзивный материал о том, какая погода ждет украинцев, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.