Украина

Выборы президента: как проголосовали за Порошенко и Зеленского в областях

По данным Центральной избирательной комиссии, обработавшей 100 процентов протоколов, в первом туре выборов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в 19 из 24 областей и Киеве.

Действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует в Львовской и Тернопольской областях (35,32 процента и 24,36 процента). Кстати, в Киеве разница отданных за них голосов невелика: за Зеленского отдали голоса 27,08 процента избирателей, а за Порошенко — 25,59 процента.

Занявшая третье место в первом туре голосования лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла первое место в Ивано-Франковской области (22,51 процента), а оказавшийся на четвертом месте кандидат от оппозиционных сил Юрий Бойко — в Донецкой и Луганской областях (36,85 процента и 43,96 процента).

Эксклюзивные материалы по поводу избирательной кампании и возможных сценариях развития ситуации в Украине читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Зеленский — пластилиновый кандидат, его результат стал шоком для Кремля, — Александр Мартыненко» и «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».



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