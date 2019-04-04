«Победобесие нон-стоп»: сеть возмутили фото детских «концертов» в Крыму

Общество

В оккупированном Крыму продолжается «победобесие». Недавно на полуострове устроили празднества, посвященные аннексии, теперь продолжают «чтить дедов», готовясь ко Дню Победы. В театрализованных постановках участвуют школьники, одетые в форму советских солдат Второй мировой. В некоторых сценках детям приходится играть узников концлагерей. Часто у детей в руках оружие. Во время так называемых патриотических мероприятий несовершеннолетних учат ним пользоваться.

Свежие фото, посвященные войне, опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

«Феодосия. Ватнички и пилоточки, чтим дидов нон стоп», — подписала снимок блогер.

Еще одно фото: «с.Пятихатка Курманский р-он Приглашайте на гастроли».

«Где-то на дне в Крыму Здорово, правда?» — так озаглавлен следующий снимок.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о том, что в аннексированном Крыму детей активно привлекают в милитаризированные организации и популяризируют культ войны.

Также сообщалось, что в крымских в школах новая власть ввела предмет «История Крыма», в котором искажены факты прошлого. Так, в учебнике для 10 класса описано, как крымские татары якобы дружелюбно встречали фашистских оккупантов.

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