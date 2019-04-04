- 14:32 На Осокорках в Киеве масштабный пожар, который видно за километры: первые фото и видео
- 14:22 Ученицу избили в школе в центре Киева: подробности ЧП на Печерске
- 14:17 Ирина Федишин на отдыхе похвасталась стройной фигурой в купальнике
- 14:14 Россия продолжает задерживать суда в Азовском море
- 14:11 Украина направила России ноту с требованием немедленно передать осужденных украинцев
- 14:11 Цеплялись за поезда и прыгали на рельсы: в киевском метро поймали экстремалов
- 14:03 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 13:57 В Киеве 5–8 апреля частично ограничат движение на одном из мостов
- 13:53 Зеленский будет играть ту роль президента, которую ему напишут, — нардеп
- 13:52 Пропагандистка Скабеева собралась на дебаты Зеленского с Порошенко: в сети дали жесткий ответ
«Победобесие нон-стоп»: сеть возмутили фото детских «концертов» в Крыму
В оккупированном Крыму продолжается «победобесие». Недавно на полуострове устроили празднества, посвященные аннексии, теперь продолжают «чтить дедов», готовясь ко Дню Победы. В театрализованных постановках участвуют школьники, одетые в форму советских солдат Второй мировой. В некоторых сценках детям приходится играть узников концлагерей. Часто у детей в руках оружие. Во время так называемых патриотических мероприятий несовершеннолетних учат ним пользоваться.
Свежие фото, посвященные войне, опубликовала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
«Феодосия. Ватнички и пилоточки, чтим дидов нон стоп», — подписала снимок блогер.
Еще одно фото: «с.Пятихатка Курманский р-он Приглашайте на гастроли».
«Где-то на дне в Крыму Здорово, правда?» — так озаглавлен следующий снимок.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о том, что в аннексированном Крыму детей активно привлекают в милитаризированные организации и популяризируют культ войны.
Также сообщалось, что в крымских в школах новая власть ввела предмет «История Крыма», в котором искажены факты прошлого. Так, в учебнике для 10 класса описано, как крымские татары якобы дружелюбно встречали фашистских оккупантов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...