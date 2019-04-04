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Украина

Украина направила России ноту с требованием немедленно передать осужденных украинцев

14:11 4 апреля 2019 27
Узник
Инф. «ФАКТОВ»

Украина потребовала от России передать 113 украинцев, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации и в аннексированном ею Крыму. Эти граждане были незаконно осуждены на территории полуострова и в РФ. Ранее сообщалось, что оккупационный суд Крыма незаконно приговорил к 14 годам двух «украинских диверсантов» — Владимира Дудку и Алексея Бессарабова.

Так, в Министерство юстиции поступили обращения граждан, осужденных украинскими судами, а также украинцев, осужденных на территории аннексированного полуострова оккупационными судами по российским законам. Сейчас эти граждане отбывают наказание на территории Автономной Республики Крым или переведены на территорию РФ.

«Указанные граждане Украины незаконно лишены свободы и права отбывать наказание на территории Украины за преступления, совершенные ими на территории Украины, за которые они осуждены в соответствии с законодательством РФ», — говорится в заявлении Минюста.

В Россию направлена нота, в которой Украина требует от Российской Федерации немедленно вернуть своих граждан и обеспечить им возможность отбывать наказание, назначенное украинскими судами, на территории Украины согласно ее законодательству, а также реализовать их право на рассмотрение дела в украинских судах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Илья Новиков дал неутешительный прогноз по поводу освобождения военнопленных украинских моряков, которые сейчас находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. По словам защитника, пленных вряд ли освободит после выборов в Украине, также мало надежды на их обмен.

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