Дело Гандзюк: суд принял решение по залогу для Мангера

Украина

Шевченковский районный суд Киева на заседании 4 апреля отклонил ходатайство защитников председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, об уменьшении размера залога для Мангера (был установлен на уровне 2,5 млн гривен).

Одновременно адвокат констатировал, что ходатайство прокуратуры о продлении срока отстранения Мангера от должности суд так и не рассмотрел. При этом сторона защиты хочет, чтобы ходатайство рассматривал тот же судья, который вынес первый вердикт по этому делу.

Также 4 апреля не удалось провести тестирование Владислава Мангера на полиграфе. Адвокат подозреваемого Александр Шадрин объяснил это «процедурными препятствиями».

«Насколько я знаю, не явился следователь, экспертиза не состоялась. Поскольку не появился следователь, то возникли процедурные нюансы, так как не допускали адвокатов. Наверное, возникли какие-то процедурные препятствия», — заявил Шадрин в комментарии УНН.

Напомним, ранее Шевченковский райсуд Киева, рассматривавший вопрос об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру не удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии его под стражу без возможности внесения залога.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter