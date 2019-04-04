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Судьи по делу Савченко и Рубана взяли самоотвод
Коллегия судей Киевского апелляционного суда, рассматривавшая дело в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке теракта, взяла самоотвод. Ранее коллегия судей Соломенского районного суда Киева удовлетворила ходатайство адвокатов Савченко и Рубана об отводе судей.
«В результате заседания коллегия судей заявила о самоотводе, который был удовлетворен судом. Дело направлено на повторное распределение для избрания другого суда», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Савченко об отводе судей и дело было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.
15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд, после чего тот передал его в Соломенский районный суд Киева.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан, которого задержали с арсеналом оружия при выезде с неподконтрольных правительству территорий Донбасса, использовал народного депутата Украины Надежду Савченко, которой, в частности, инкриминируют подготовку теракта в Киеве.
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