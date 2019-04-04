26.84 / 27.10 30.09 / 30.54
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Назван ТОП-5 самых ужасных дорог Украины

22:51 4 апреля 2019 59
Назван ТОП-5 самых ужасных дорог Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине сформировали ТОП-5 автомобильных дорог, которые находятся в самом плачевном состоянии. Их в эфире Громадського перечислил советник главы «Укравтодора» Александр Кава.

Возглавляют список дорога Н14 сообщением Кировоград — Николаев — Кропивницкий — Николаев, и дорога Н11 Днепр — Кривой Рог — Николаев.

«Это дороги, которые ведут в портовый кластер Николаева, и этими же дорогами многие едут в направлении порта „Одесса“. Это две самые худшие дороги», — объяснил Кава.

В несколько лучшем состоянии находится участок дороги М12 на территории Кировоградской области, тогда как на территориях Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей эта же дорога может считаться вполне сносной.

В Западной Украине в ТОП-5 вошли дорога М12 на участке от Тернополя до Стрыя, а также Н09. Последняя может считаться основной магистралью, соединяющей Восточное Закарпатье с Ужгородом. Ее планируется отремонтировать уже в 2019 году.

Напомним, сеть взорвал перепев известной песни «Плакала», посвященный состоянию автодорог на Львовщине. А в феврале 2019 года в сети показали ужасающее состояние дороги Малая Александровка — Чубинское под Киевом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины