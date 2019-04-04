Назван ТОП-5 самых ужасных дорог Украины

Украина

В Украине сформировали ТОП-5 автомобильных дорог, которые находятся в самом плачевном состоянии. Их в эфире Громадського перечислил советник главы «Укравтодора» Александр Кава.

Возглавляют список дорога Н14 сообщением Кировоград — Николаев — Кропивницкий — Николаев, и дорога Н11 Днепр — Кривой Рог — Николаев.

«Это дороги, которые ведут в портовый кластер Николаева, и этими же дорогами многие едут в направлении порта „Одесса“. Это две самые худшие дороги», — объяснил Кава.

В несколько лучшем состоянии находится участок дороги М12 на территории Кировоградской области, тогда как на территориях Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областей эта же дорога может считаться вполне сносной.

В Западной Украине в ТОП-5 вошли дорога М12 на участке от Тернополя до Стрыя, а также Н09. Последняя может считаться основной магистралью, соединяющей Восточное Закарпатье с Ужгородом. Ее планируется отремонтировать уже в 2019 году.

Напомним, сеть взорвал перепев известной песни «Плакала», посвященный состоянию автодорог на Львовщине. А в феврале 2019 года в сети показали ужасающее состояние дороги Малая Александровка — Чубинское под Киевом.

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