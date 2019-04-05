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Перебрал с "Боярышником": на Донбассе боевик расстрелял сослуживцев и покончил с собой
На оккупированной территории Луганской области боевик расстрелял двоих «сослуживцев» и покончил с собой, подорвавшись на гранате. Ранее сообщалось, что на Донбассе ВСУ уничтожили военный автомобиль, подвозивший боеприпасы оккупантам.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «Сорока на хвосте принесла хорошие новости. 7 омсбр оккупационных войск. После чрезмерного употребления боярышника „херой“ с позывным „Ворон“ в свои братушках с позывными „Рубин“ и „Копчик“ увидел злых ukrопив. Сразу принял решение об их переводе „200 бригад“, что и выполнил прямо в палатке с помощью автомата», — пишет Анатолий Штефан.
По его словам, после расстрела боевиков «Ворон» убежал в ближайший лес, где покончив с собой, взорвав гранату. «Сейчас командир батальона оккупантов пытается скрыть этот факт, списав это преступление на атаку ДРГ воинов ОС, для получения компенсации родными погибших», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донецком направлении бойцы ВСУ взяли в плен боевика, который в составе ДРГ пытался пройти в тыл наших позиций.
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