Украина

На Донбассе ВСУ взяли в плен очередного россиянина

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

«Сегодня, 5 апреля, около 01:00, разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл наших позиций на Донецком направлении. Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника. В ходе короткого боя враг отступил, наши военнослужащие взяли в плен боевика российско-оккупационных войск», — написал Штефан.

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Очередным «итамнетом» оказался Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в / ч 8 826).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ВСУ уничтожили военный автомобиль, подвозивший боеприпасы оккупантам.

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