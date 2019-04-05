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На Донбассе ВСУ взяли в плен очередного россиянина
Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
«Сегодня, 5 апреля, около 01:00, разведывательная группа противника пыталась выйти в тыл наших позиций на Донецком направлении. Хорошо организованная боевая служба на переднем крае и усиленная бдительность наших бойцов, несущих службу на наблюдательных постах, позволили разоблачить намерения противника. В ходе короткого боя враг отступил, наши военнослужащие взяли в плен боевика российско-оккупационных войск», — написал Штефан.
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Очередным «итамнетом» оказался Юрий С., рядовой 100-й отдельной мотострелковой бригады (в / ч 8 826).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ВСУ уничтожили военный автомобиль, подвозивший боеприпасы оккупантам.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.