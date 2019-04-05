Украина

"Нули" и "минусы" уйдут: синоптик рассказала о погоде в выходные

В субботу, 6 апреля, и воскресенье, 7 апреля, погода в Украине будет сухой, теплой и солнечной. Ночные заморозки, как это было ранее, не предвидятся.

«Уйдут наконец-то ночные „нули“ и „минусы“, цветы начнут расти интенсивнее, а кустики и деревья — развиваться. Ночью в Украине ожидается + 2 + 8 градусов, только на востоке еще кое-где будет холоднее», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее словам, днем потеплеет до + 12 + 17 градусов, а на юге и Закарпатье — до +19 градусов.

В Киеве 6 и 7 апреля, на Благовещение, погода порадует: днем до + 12 + 15 градусов.

Синоптик предложила тем, кто собирается в выходные, воспользовавшись благоприятной погодой выйти на природу, взять с собой кульки для мусора. «И приятное природе сделаем, и сами лишний раз по наклоняемся для профилактики здоровья. Всем хороших анализов и полезных приятных выходных», — шутит синоптик.

Подробный прогноз синоптиков читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ»: «Солнце, мороз и даже снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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