Житейские истории

— Оглядываясь назад, понимаю: все в моей жизни шло к тому, чтобы я занялась созданием ювелирных изделий, — говорит киевлянка Наталья Коваль, оставившая работу арт-директора и открывшая ювелирную мастерскую. — Будучи совсем маленькой девочкой, я делала сережки для кукол. В школьные годы моими любимыми подарками были детские наборы со всяческими детальками, из которых я собирала бусы, браслеты, кольца. В те времена мне больше всего нравилась рубрика «Очумелые ручки» телепередачи «Когда все дома», участники которой из подручных материалов делали различные вещи. Я выучилась на полиграфиста, устроилась в рекламное агентство Занималась там творческой работой: участвовала в создании рекламных видеороликов, оформлении витрин магазинов, разработке дизайна упаковки… Но все равно придумывала украшения и в свободное время вылепливала их из синтетической глины. Проработала в рекламном агентстве довольно долго, доросла до должности арт-директора. Казалось бы, зачем менять профессию, если карьера складывается успешно? Но однажды я простудилась, посидела недельку дома, прислушалась к себе и отважилась на смелый шаг: подала заявление об увольнении, чтобы пойти на курсы, которые помогли бы мне научиться профессионально создавать ювелирные изделия. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ветеране АТО, который, вернувшись с фронта, занялся абсолютно новым для себя делом — начал создавать средства по уходу за волосами: «Расчесываясь, дочка говорит: «Папа, ты гений!»

— Украшения отечественных ювелирных фабрик, как правило, несовременные, — продолжает Наталья. — Решила: буду сама делать то, что мне хочется носить, и предлагать свои изделия другим девушкам. Вначале планировала заниматься только разработкой дизайна украшений, но вскоре также захотела их изготавливать. Нашла мастера-ювелира с 50-летним стажем, который обучил, как воплощать мои задумки в металле. Я освоила слесарное дело, научилась паять, работать с эмалями, жемчугом. Кстати, когда стала ювелиром, мой отец придумал мне прозвище — Слесарь.

Корреспонденты «ФАКТОВ» беседовали с Натальей Коваль в ее мастерской, которую она открыла в центре Киева.

— Мой стартовый капитал для начала собственного дела был весьма скромным, из-за чего на первых порах оборудовала мастерскую дома у родителей, в своей детской комнате, — говорит Наталья. — Забрала у отца почти все его инструменты. Приглашать покупателей на дом не совсем удобно, поэтому, как только заработала немного денег, арендовала помещение в центре города. В миниатюрной комнатке разместила мастерскую, а в коридоре обустроила выставочный зал — поставила витрину с коллекцией украшений. Девушкам, которым приглянулись на моей странице в Интернете сережки, браслетики, кольца, удобно приехать сюда, чтобы увидеть их вживую, примерить. Впрочем, нередко бывает так, что покупательница выбирает украшение за компьютером или на смартфоне, а затем ее муж или молодой человек идут ко мне с заданием выкупить конкретную вещь.

Вы сейчас видите мою третью по счету коллекцию «Квiтуча». Ее темой я выбрала центральный элемент убранства украинского рушника — семейное дерево. Его вышивают красными нитками, и в моих изделиях новой коллекции доминирует этот цвет.

Идея семейного дерева пришла летом прошлого года, когда я была в отпуске. Причем ночью. Осенью я разрабатывала эскизы, а затем экспериментировала в мастерской, чтобы воплотить все это в серебре. В общей сложности на создание коллекции ушли три месяца напряженного труда.



* Эти серьги выполнены в виде семейного дерева

— Вам удается в ювелирных изделиях имитировать вышивку?

— В серебре (работаю пока только с этим драгоценным металлом) полностью передать утонченность, изящество вышивки невозможно, но я максимально сохранила стилистику народного орнамента. Центральное место в этой коллекции отвела удлиненным серьгам, сделанным в виде семейного дерева. Кстати, многие девушки видят привлекательную строну моих изделий в том, что в них присутствуют украинские национальные мотивы. Среди покупателей немало украинцев, живущих за границей, а также людей, которые собираются ехать за рубеж, и им нужно повезти с собой подарок с украинскими мотивами, при этом утонченный.

Женщины в Европе предпочитают ювелирные изделия лаконичных форм. Мои как раз такие. Поэтому у меня есть заказчицы из США, Канады, Германии, Франции, Италии.



* В изделиях последней коллекции используется жемчуг

— Ваши коллекции лимитированные?

— Да, хотя я об этом не заявляю. По факту выходит, что тиражирую и продаю вещи из одной коллекции на протяжении года. Затем выпускаю на рынок следующую. Почему так? За год мне надоедает повторять одни и те же изделия. К тому же за этот срок заканчивается упаковка, которую я заготовила для коллекции.

В рекламном агентстве я занималась дизайном изысканной упаковки, и теперь для своих изделий сама придумываю лаконичные изящные конвертики из картона.

Ставшие наиболее популярными изделия я изготовила не более чем в сорока экземплярах. Остальные — в значительно меньших количествах. Бывает, покупательницы обращаются с просьбами сделать ту или иную вещицу из прежних коллекций. Я поступаю в таких случаях, возможно, не по-рыночному — отказываю.



* Готовые изделия Наталья упаковывает в изящные конвертики, дизайн которых разработала сама

— Чему были посвящены ваши предыдущие коллекции?

— Ключевой мотив для первой из них (назвала ее «Точена») дала украинская вышивка: я использовала языческие символы солнца и берегини. Изделия из этой коллекции имеют лаконичный дизайн, но довольно сложные в изготовлении. Замечу, кстати, что ювелиры старой школы критикуют современные тенденции в дизайне украшений — мол, модные сейчас аксессуары имеют слишком простые формы. Но девушки делают выбор в их пользу. И это главное.



* В коллекции «Точена» использованы мотивы украинской вышивки

— Основным мотивом моей второй коллекции «Born in Ukraine» («Рожденная в Украине») был колосок пшеницы. Хотя он не имеет прямого отношения к народному искусству, но все равно люди с первого взгляда улавливали в вещах этой коллекции украинский колорит, ведь украинцы — нация хлеборобов.



* Основной мотив коллекции «Born in Ukraine» («Рожденная в Украине») — колосок пшеницы

— Ваши украшения дороже заводских?

— В принципе, дизайнерские вещи должны стоить дороже, чем заводские, которые делаются большими партиями. Но относительно ювелирных изделий этот рыночный принцип у нас не работает — люди привыкли к ценам, которые они видят в ювелирных магазинах, и платить дороже пока не готовы. Так что цены на мои авторские изделия такие, как у всех.

— Кожа на ладонях страдает из-за того, что вам приходится работать с металлом?

— Не без того — становится немного шершавой. Помнится, я пришла на первое занятие к мастеру-ювелиру, и занимавшиеся у него девушки предупредили: если не бросишь ювелирное дело, тебе придется прекратить красить ногти. С тех пор обхожусь без маникюра.

— Как много времени вы отдаете работе?

— Поначалу трудилась без выходных, с утра до позднего вечера. К счастью, вовремя спохватилась — ведь так можно подорвать здоровье. Сейчас у меня два выходных в неделю. В мастерскую прихожу в 12 и работаю здесь до восьми вечера. Правда, дома утром и по вечерам веду переписку с покупателями, поставщиками сырья, занимаюсь бухгалтерией. Я ведь пока что ювелир, бухгалтер, продавец и секретарь в одном лице.



* Наталья Коваль: «Собственный бизнес воспитывает предельно ответственное отношение к жизни. Ведь если что-то упустишь, вовремя не сообразишь, то останешься у разбитого корыта»

— Вам пришлось учиться основам ведения бизнеса?

— Конечно. Впрочем, поначалу я понадеялась, что с формированием цены на изделия, подсчетом расходов и доходов справлюсь без специальных знаний. Однако, когда завершала продажу своей первой коллекции и подсчитала, сколько у меня ушло денег и сколько заработала, огорчилась — едва отбила траты на закупку серебра и других материалов. Пришлось записаться на курсы ведения бизнеса и бухгалтерии.

Кстати, периодически мне приходят мысли, что надо бы, в соответствии с законами рынка, создавать коллекции с большим, чем сейчас, количеством разных украшений — чтобы у покупательниц был широкий выбор. Но все же поступаю не как бизнесвумен, а как дизайнер — делаю только то, что мне самой нравится. И знаете, люди чувствуют, что каждая вещь создана с душой. Поэтому и покупатели у меня есть, несмотря на очень жесткую конкуренцию на рынке ювелирных изделий.

И вот еще что: собственный бизнес воспитывает предельно ответственное отношение к жизни. Ведь если что-то упустишь, вовремя не сообразишь, то останешься у разбитого корыта.

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