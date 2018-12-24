«У меня есть заказчики в США, Канаде и Европе»: киевлянка создала собственный бренд дамских сумок

Житейские истории

— Шить сумки я начала во время беременности — не для продажи, для себя, — говорит дизайнер из Киева Анна Деркач. — Показала свои первые сумочки сестрам и подружкам. Им понравилось, попросили и себе такие же. Я, конечно, согласилась пошить. Но вскоре с подобными просьбами начали обращаться их знакомые, предлагали выполнить работу за деньги. Поначалу я отказывалась, ведь у меня не было планов зарабатывать этим на жизнь. Однако девушки настаивали. В конце концов решила: почему бы и нет. Тем более что мне понравилось придумывать новые модели сумочек. Муж стал помогать — научился кроить кожу, сделал специальный стол. Первая же выставка, на которой мы показали свои работы, подтвердила: мои сумки нравятся людям — мы продали почти все. Уже тогда на наших изделиях появились своего рода отличительные знаки — нашитые крылышки. Это я их придумала. Пошив сумок стал нашим с мужем семейным бизнесом.

— Шью исключительно те сумки, которые создала сама, сейчас это порядка 30 моделей, — продолжает Анна Деркач. — Даже когда новая модель уже выполнена в коже, я не спешу предлагать ее заказчицам. Хожу с ней некоторое время, чтобы понять все ее плюсы и минусы, разобраться в том, что следует улучшить, изменить. Затем шью переделанный вариант, его тоже тестирую. Иногда только десятый экземпляр новой модели меня устраивал. Впрочем, еще такого не было, чтобы я осталась довольна хотя бы одной из моих сумок на все сто процентов. Считаю, это хорошо — предельная требовательность к своей работе позволила добиться успеха.



* Каждую новую модель Анна сама тестирует, чтобы разобраться в ее плюсах и минусах

— Недостатка в заказчицах не испытываете?

— Слава Богу, они не обходят вниманием мою продукцию: мастерская до того загружена работой, что клиентам приходится ждать заказа в среднем три недели. Кстати, заявки поступают не только из Украины, но еще из семи стран мира — США, Канады, Испании, Чехии, Литвы, Грузии и России. Однажды был заказ из Китая. Почта доставила сумочку в эту далекую страну за две недели.

Бывает, что просят изготовить сумочку для конкретного события, например, на свадьбу. В таких случаях предлагаю несколько вариантов из моего модельного ряда. При этом проговариваем возможность внести те или иные изменения в модель — чтобы она гармонировала со свадебным платьем.

Важно отметить: создаю сумочки, если можно так выразиться, вне моды — делаю то, что кажется мне красивым, оригинальным. Такой подход имеет, кроме прочего, то преимущество, что и через год, три, пять и даже, надеюсь, десять лет мои работы будут оставаться актуальными и привлекательными. Но это не значит, что я не слежу за тенденциями — внимательно смотрю показы новых коллекций от звезд мира моды. Беру на заметку те или иные элементы (например, необычный дизайн ручек).



* «Отличительным знаком наших сумочек являются нашитые крылышки», — говорит Анна Деркач



— Кроме нашитых крылышек, у ваших работ есть какие-либо другие отличительные особенности?

— Конечно. Шьем только из натуральной кожи итальянского производства. Я взяла на вооружение очень выигрышную, но довольно трудоемкую технику плетения intrecciato, которую освоил мой муж. Кстати, ее широко применяют дизайнеры одного престижного мирового бренда, чьи изделия стоят в Украине шесть-семь тысяч евро. Мои сумки с плетением во много раз дешевле — в пределах восьми тысяч гривен.

— Видели свои сумки у прохожих на улице?

— Такое случалось неоднократно. Когда с мужем встречаем девушку, которая идет с сумкой с нашим логотипом Lovandbag, почему-то возникает желание понаблюдать за ней. Мы очень осторожно, чтобы она не обратила на нас внимания, некоторое время идем следом — ведем себя словно малые дети (улыбается).

— Чем раньше занимались?

— Продолжительный период шила одежду, а затем стала крупье в казино. Расскажу по порядку. Стремление шить проявилось у меня еще в школьные годы. Благо в доме была бабушкина швейная машинка с ножным приводом. С ее помощью я проводила свои первые дизайнерские эксперименты: тайком брала мамины, бабушкины и даже отцовские вещи, перешивала из них что-нибудь для себя. Так, например, мамины вельветовые штаны превратились в симпатичный подростковый сарафанчик.

После школы, понятное дело, поступила в швейное училище. Затем работала в нескольких ателье. Однажды даже устроилась на фабрику, но сразу же уволилась: пришивать по тысяче карманов в день — это не для меня. Мне нравилось превращать набор выкроек в готовую юбку или платье. Однажды возникла ситуация, подтолкнувшая меня бросить эту профессию: я принесла домой одной женщине на примерку несколько заказанных ею нарядов. Она оказалась человеком на редкость придирчивым, к тому же капризным и недоброжелательным. Пока я находилась в ее доме, сдерживала себя. Но как только вышла на улицу, разрыдалась. Сказала себе: «Надоело! Брошу, займусь чем-нибудь другим!» Подруга посоветовала стать крупье. Видно, ее устами говорил мой ангел-хранитель: я пришла устраиваться в казино и в тот же день познакомилась там со своим будущим мужем Владимиром. Он начинал карьеру с работы крупье, дорос до директора казино. Так что я вышла замуж за своего начальника.

— Вы работали крупье?

— Да, кстати, у меня неплохо получалось выполнять свои служебные обязанности. Ну, а потом началась кампания по ограничению игорного бизнеса. Наше казино закрыли. Мы с мужем остались без работы. Я как раз была беременна. Тогда и возник проект сумочного ателье.



* «Я взяла на вооружение очень выигрышную, но довольно трудоемкую технику плетения intrecciato, которую освоил мой муж», — говорит Анна

— Нужно было иметь специальные знания по моделированию сумок. Записались на курсы?

— Нашла их только в Париже с неподъемной для меня платой за обучение. Пришлось заняться самообразованием — с помощью специальной литературы и видеоуроков, которые мастера выкладывают в Интернет. Я человек ответственный, даже дотошный. Поэтому до мельчайших подробностей вникала во все детали технологии. К тому же определенный опыт пошива сумок у меня уже был: еще в юные годы, когда шила себе, скажем, новое пальто, придумывала к нему сумочки и другие аксессуары. Уже тогда разобралась в ряде ключевых вопросов, например, за счет чего сумка держит форму.

— Вам пришлось купить специальную машинку для пошива сумок?

— Да. Но первые свои сумочки шила на обычной — использовала очень мягкую тонкую кожу. Это была не работа, а мучение. Стало ясно, что следует потратиться на специальную машину для кожи. Она обошлась в 500 долларов. Я была на седьмом небе от счастья, когда мне ее привезли. Еще 100 долларов потратила на закупку первой партии кожи.

Как я уже говорила, муж стал кроить заготовки для будущих сумок. У него почти сразу стало хорошо получаться — Владимир из тех людей, о которых говорят: «У него золотые руки». Кстати, он сам построил наш двухэтажный загородный дом. Но постоянно мы живем в Киеве в многоэтажке. Когда занялись пошивом сумок, пришлось превратить квартиру в ателье: Володя на кухне кроил кожу, я в зале сшивала заготовки в готовые изделия. Нетронутой оставалась только комната дочки Даши.

К счастью, этот этап уже позади: чуть больше года назад мы арендовали помещение. Перенесли в него внушительных размеров стол, который муж сделал специально для работы. Наняли двоих швей. Машинок для кожи у нас теперь две.



* Пошив сумок стал семейным бизнесом: Анна придумывает новые модели, Владимир освоил технику плетения и работу закройщика, их дочка Дашенька в меру сил старается помогать родителям

— Продолжаете шить или сосредоточились исключительно на дизайнерской работе?

— Шью, но значительно меньше, чем раньше. Много времени уходит на ведение страниц нашего бренда в социальных сетях, общение с клиентками. Ну и конечно, ребенку стараюсь уделять время. Дочка уже ходит в школу. Когда у нее заканчиваются уроки, забираю ее в мастерскую. Она уже, кстати, старается немного помогать нам в работе.

— На отдых время остается?

— Совсем немного. Прежде мы трудились без выходных. Сейчас у нас шестидневная рабочая неделя. Летом позволяем себе дней на семь съездить с дочкой в отпуск. Мечтаю о том, чтобы мы могли брать двухнедельный отпуск.

— Какой период года у вас самый напряженный?

— Он уже наступает — новогодние праздники. Накануне Рождества и Нового года дизайнерские сумочки покупают на подарки. Поэтому стараемся сделать небольшой запас, чтобы удовлетворить спрос.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине создали уникальную технологию сушки продуктов, позволяющую максимально сохранять их полезные вещества, что очень важно при производстве сухих пайков для армии.

Фото предоставлено Анной ДЕРКАЧ

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