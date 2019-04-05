Скандального экс-сотрудника СБУ назначили заместителем Грицака: что о нем известно

Украина

В руководстве Службы безопасности Украины произошли кадровые перестановки. Так, 4 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указы об освобождении с должности замглавы СБУ Сергея Базюка и назначении на эту должность Владислава Косинского. Ранее сообщалось, что уволенный с должности главы Службы внешней разведки Егор Божко стал замминистра иностранных дел.

В кадровом указе, касающемся Службы безопасности Украины, не указана причина увольнения Сергея Базюка. Тем временем «Украинская правда» сообщает, что новоназначенный замглавы СБУ Владислав Косинский недавно был уволен с должности руководителя управления СБУ в Сумской области и что ранее местные власти обвиняли его в «крышевании криминальных схем». В частности, сообщается, что в феврале 2018 года депутаты Сумского областного совета инициировали обращение к президенту Украины об увольнении Косинского с должности, которую он занимал с февраля 2017 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Владислав Косинский был уволен указом президента 13 марта 2019 года.



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