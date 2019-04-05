Отомстили за потери: в сети показали яркое видео уничтожения техники боевиков на Донбассе

Украина

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные уничтожили УРАЛ оккупантов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций в районе поселка Золотое и начали разгружать. Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

Как пишет Мысягин, бойцы группы К-2 из 54-й механизированной бригады наблюдали за действиями оккупантов с воздуха. Дождались момента начала разгрузки и за пару минут полностью уничтожили.

«Также серьезно был поврежден МТЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции», — уточнил волонтер.

По его словам, в этой операции, кроме техники и боекомплекта, были уничтожены двое оккупантов, и один был ранен.

Мысягин напомнил предисторию операции: «Зимой бригада зашла на передовую. Только приняла эти позиции, еще даже не изучив толком местность, и 25 января оккупанты из ПТУРа подорвали грузовик УРАЛ, одного из батальонов 54-й бригады. Тогда погиб один из бойцов и четверо были ранены. После той трагедии группа сказала, что за одну подорванную машину, они возьмут в три раза больше».

«Вот этот УРАЛ как раз и был тем третьим. До него были уничтожены два КАМАЗа с зенитками», — уточнил волонтер и опубликовал видео, снятое с беспилотника.

На ролике видно, как группа точно уничтожает технику и живую силу врага.

Как сообщали «ФАКТЫ», 30 марта на Донбассе российско-оккупационные войска уничтожили дом мирных жителей в городе Золотое. Семью пенсионеров спасло лишь то, что в день обстрела они уехали к родственникам. Перед этим Золотое-4 и село Новоалександровка пострадали в феврале 2019 года. После вражеского минометного обстрела некоторые дома были подностью разрушены, люди спаслись чудом.

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