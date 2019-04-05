Ровно 30 лет назад затонула гордость советского флота подводная лодка «Комсомолец»

История современности

4 апреля 1949 г. В Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (НАТО).

5 апреля 1814 г. После вступления войск России, Пруссии, Австрии и Великобритании в Париж Наполеон отрекся от престола. Союзники сохранили за ним титул императора, отдав во владение остров Эльба.

5 апреля 1989 г. Правительство Польши разрешило деятельность профсоюзного объединения «Солидарность».

6 апреля 1909 г. Американский офицер Роберт Пири первым в мире достиг Северного полюса.

8 апреля 1919 г. Украина была провозглашена советской республикой.

9 апреля 1970 г. Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.

10 апреля 1864 г. Во Львове открылся первый украинский профессиональный театр «Руська бесіда».

Задачу по созданию опытной подводной лодки с повышенной глубиной погружения советское руководство поставило перед конструкторами еще в 1966 году. Чтобы создать максимально легкий и прочный корпус, был использован титан, хотя обычно подводные лодки строят из стали. Закладка субмарины К-278 (длина —110 метров, ширина — 12 метров) состоялась в Северодвинске в 1978 году, а на воду она была спущена в 1983-м. За использование сверхдорогого титана и общую стоимость (миллиард рублей, что соизмеримо со строительством трех обычных атомоходов) лодку на флоте прозвали «золотой рыбкой».

Такую субмарину сделали, чтобы американцам нос утереть. Боевых аналогов К-278 в мире не оказалось. Она могла опускаться на глубину, где ее невозможно обнаружить никакими средствами наблюдения противника, и была недосягаема для любого оружия, а сама могла атаковать корабли и подлодки неприятеля с больших глубин. Рабочая глубина лодки была 800 метров. А 4 августа 1985 года К-278 установила абсолютный мировой рекорд глубины погружения — 1027 метров. Предел обычных лодок — 600 метров.

В январе 1989 года К-278 было присвоено имя «Комсомолец», а спустя месяц субмарина отправилась в плавание. Поход проходил успешно до самого возвращения домой, когда казалось, что ничего экстраординарного уже произойти не может. 7 апреля 1989 года в 11:03 («Комсомолец» шел на глубине 380 метров) в 7-м отсеке вспыхнул огонь. Когда сигнал о пожаре поступил на центральный пульт, была предпринята попытка использовать объемную химическую систему пожаротушения, однако это не дало результата. Температура в 7-м отсеке поднялась до 1000 градусов, огонь проник в 6-й отсек. Была объявлена аварийная тревога, «Комсомолец» начал всплытие.

Первый сигнал о помощи был подан в 11:37, но лишь через три с половиной часа к месту аварии добрался самолет Ил-36, который передавал плавбазе «Алексей Хлобыстов» координаты терпящей бедствие субмарины. К сожалению, прибыть плавбаза могла лишь к 18 часам. Корпус подлодки начал содрогаться от взрывов в отсеках, где был пожар, и в 17 часов «Комсомолец» начал тонуть, — по всей видимости, произошла разгерметизация корпуса. Началась срочная эвакуация экипажа.

«У нас были и гидрокостюмы, и водолазное снаряжение, и много чего еще, но они были не подготовлены к использованию, потому что никто не рассчитывал, я бы даже сказал, не допускал возможности аварии, — вспоминал наш соотечественник мичман Виктор Слюсаренко. — Два имеющихся на субмарине спасательных плота были запакованы в специальные контейнеры, такие же прочные, как сама лодка. Нужно было выдернуть чеку, дернуть рычаг, плот опрокидывался и сам надувался. Проблема заключалась в том, что никто из экипажа не знал, где находится эта самая чека. Эту „тайну“ знал только один из мичманов, но он уже был мертв. Люди вручную пытались вскрыть запаянные контейнеры. Наконец у них это получилось, плоты выпрыгнули из контейнеров сами и стали надуваться, но один плот отбросило слишком далеко, до него не удалось добраться».

61 человек поднялся на палубу, спустив только один плот. С Ил-36 был сброшен спасательный контейнер, но воспользоваться им моряки не смогли. Надышавшиеся угарным газом подводники оказались в ледяной воде Норвежского моря. Пять человек, включая командира Евгения Ванина, остались в рубке, чтобы уничтожить секретную аппаратуру. Когда начали эвакуацию, вставшая уже почти вертикально субмарина погружалась на глубину. С большим трудом морякам удалось добраться до спасательной камеры. Подводники пытались отсоединить камеру от лодки, но у них это не получалось. «Я понимал, что вместе с лодкой иду на глубину и возврата назад уже не будет, — рассказывал Виктор Слюсаренко. — То был самый страшный момент в моей жизни. Я ощутил то, что испытывают моряки затонувшего корабля, погружаясь с ним в пучину: никакой надежды на спасение и неимоверный страх». Но практически на дне, когда под давлением толщи воды был поврежден корпус «Комсомольца», спасательная капсула отсоединилась от лодки. Камеру выбросило на поверхность, как пробку из-под шампанского, но живым в ней оказался лишь Слюсаренко.

«Я остался на поверхности один, — рассказывал в интервью „ФАКТАМ“ Слюсаренко. — Высота волны полтора-два метра. Сначала думал раздеться, чтобы одежда не мешала плыть. Потом понял, что вода холодная, около двух градусов, а даже мокрая одежда хранит хоть какое-то тепло. Я плыл в никуда. Когда волна в очередной раз подбросила меня, далеко на горизонте увидел корабли. Моих сил еще минут на пять хватило бы. Но тут рыбаки вытащили меня…»

С момента затопления «Комсомольца» и до прихода к месту катастрофы плавбазы «Алексей Хлобыстов» прошло 70 минут. Эти минуты оказались роковыми для большинства членов экипажа. Из 69 человек 42 погибли.

Подробнее о трагедии с подводной лодкой «Комсомольца» читайте в материале «ФАКТОВ» «После того как экипаж покинул тонущую лодку, свое место на спасательном плоту замполит Максимчук уступил молодому матросу, а сам держался за руку офицера-особиста, пока их не накрыла ледяная волна… «



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