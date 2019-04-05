- 14:26 "Зеленский сделал ошибку": известный политтехнолог указал на серьезный промах кандидата
- 14:21 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча Кубка Украины
- 14:20 Военным закупили рюкзаки вдвое дешевле, чем скандальные "рюкзаки Авакова"
- 14:16 Цирк лучше кладбища: Эйдман о выборах в Украине и России
- 13:58 Знаменитый украинский теннисист откровенно рассказал о тяжелой травме
- 13:53 Не понимает ситуацию: названа самая слабая сторона Зеленского
- 13:50 В ОБСЕ показали обстрел беспилотника миссии боевиками на Донбассе (видео, фото)
- 13:38 Кровавая премьера: MARUV выпустила провокационный клип Siren Song
- 13:29 «Холостяк-9»: скандальная участница решила покинуть проект
- 13:20 Отомстили за потери: в сети показали яркое видео уничтожения техники боевиков на Донбассе
"Зеленский сделал ошибку": известный политтехнолог указал на серьезный промах кандидата
Победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский чувствует себя неуверенно и своими действиями может добавить сторонников действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.
Бала считает, что вызов шоумена Владимира Зеленского Петру Порошенко был ошибкой.
«Я думаю, что на 99% они все (команда Зеленского — ред.) были уверены, что Порошенко откажется, поэтому они не продумали ходы в дальнейшем, что на самом деле показывает разницу между артистами и политтехнологами. И они уже сейчас на ходу все придумывают», — отметил Бала.
По мнению аналитика, команда Порошенко сделала неожиданный ход, загнала команду Зеленского «в ступор».
Анализируя следующий ролик, в котором Зеленский обращается к Тимошенко, Бала отмечает, что там уже и мимика немного другая, и тон немного другой. Там уже уверенности такой нет.
Эксперт обращает внимание на надрыв и определенную истерию.
Кроме того, политтехнолог отметил, что Зеленский пока не уверен в собственной стратегии, а слухи о его якобы зависимости будут «тиражироваться» командой Порошенко из-за отказа Зеленского сдавать анализы в медпункте НСК «Олимпийский».
«Как можно заявлять: я не доверяю той государственной структуре, которой доверяет Международный олимпийский комитет. Если ты хочешь возглавить это государство, и ты априори уже говоришь о лучшей лабораторию, на самом деле, которая сейчас есть в Украине, что ты ей не доверяешь, то чего мы доверять тебе», — заявил Бала.
По мнению политтехнолога, Владимир Зеленский сейчас «загоняет себя в патовую ситуацию».
«Зеленский сделал ошибку. Ему надо было, по моему мнению, сидеть тихонько, прятаться, бегать. Я думаю, что он спокойно до второго тура дожил бы», — подчеркнул Бала.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, победивший в первом туре президентской гонки, совсем не представляет, что ожидает его, если он возглавит страну. А социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман считает, что украинская живая политика (со скандалами, конфликтами и, главное, реальными выборами), гораздо лучше российской, давно превратившейся в кладбище.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!