Не понимает ситуацию: названа самая слабая сторона Зеленского

Политика

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, победивший в первом туре президентской гонки, совсем не представляет, что ожидает его, если он возглавит страну. Но не только функции главы державы неизвестны Зеленскому. Пост главнокомандующего требует от руководителя страны быть и дипломатом, и переговорщиком, и в какой-то степени военным. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал эксперт-международник Евгений Ярошенко.

«У президента как Верховного главнокомандующего есть много функций. Он должен объявлять войну или перемирие, объявлять мобилизацию, военное положение. Кроме того, в его ведении — вопросы деоккупации. И президент должен принимать непосредственное участие в переговорах по возвращению заложников и военнопленных», — отмечает Ярошенко.

При этом, по словам эксперта, у Зеленского очень много сильных сторон. Но самая слабая — это непонимание ситуации, которая сейчас сложилась.

«Боюсь, ему будет сложно выполнять свои функции Верховного главнокомандующего. К тому же до парламентских выборов у Зеленского может быть не очень большая поддержка в Верховной Раде», — считает Ярошенко.

Напомним, перед вторым туром выборов кандидаты на пост президента Владимир Зеленский и Петр Порошенко согласились провести дебаты и уже выполнили одно из условий, предшествующих этому.

Как сообщали «ФАКТЫ», Центральная избирательная комиссия вынесла окончательный вердикт относительно места проведения теледебатов между кандидатами в президенты Украины. В ЦИК заявили, что такие дебаты возможны только в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

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