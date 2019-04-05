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В Киеве неожиданно прекратили работу сервисные центры метрополитена
В пятницу, 5 апреля, в результате технических причин перестали работать сервисные центры киевского метрополитена. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook. Ранее «Киевский метрополитен» обнародовал прогноз загруженности станций в 2020—2025 году в связи с активным строительством нового жилья.
«По техническим причинам пока сервисные центры метро не работают. Наши специалисты уже устраняют проблему. Мы сразу сообщим о возобновлении работы сервисных центров. Приносим извинения за неудобства!», — говорится в сообщении.
При этом сама подземка работает в штатном режиме. Поезда ходят по расписанию.
Напомним, 27 марта в киевском метрополитене произошла поломка поезда на станции «Бориспольская». Он вышел из строя при подъезде к депо, из-за чего оказался блокирован процесс смены поездов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях в киевском метро полицейские задержали двоих зацеперов. Экстремалы в подземке прыгали на рельсы, цеплялись за поезда метро и записывали все свои действия на видео.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».