Политика

Президент Петр Порошенко сегодня может быть самым ненавистным украинским политиком для Москвы. Российская государственная пропагандистская машина постоянно критиковала Порошенко перед президентскими выборами 31 марта, а высокопоставленные чиновники открыто присоединились к критике, пишет известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

Украина рассматривается в Москве и Кремле как критическое поле боя в глобальном противостоянии между Россией и США. Все началось в 2004 году с так называемой «Оранжевой революции», когда массовые протесты в Киеве против якобы системных фальсификаций не позволили выбрать дружелюбно относящегося к Москве президента Виктора Януковича. Несмотря на то что Янукович в конце концов стал президентом на выборах 2010 года, в феврале 2014-го он был отстранен от власти еще одним народным восстанием — «революцией Евромайдана» (также известной как «Революция достоинства»). После революции 2004-го президент Владимир Путин и правящая российская элита резко изменили стратегическое направление Москвы — от сотрудничества и партнерства с Западом до соперничества и противостояния одновременно с массовым военным (ядерным) наращиванием. Отстранение от власти Януковича в 2014 году сопровождалось оккупацией и быстрой аннексией украинского Крыма и военным конфликтом на востоке Донбасса.

В феврале 2019-го Порошенко инициировал конституционную поправку, утвержденную Верховной Радой, провозглашая намерения страны интегрироваться в Евросоюз и НАТО. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, эта поправка, «подписанная Порошенко с такой помпезностью», была «провокацией, направленной на уничтожение Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе», сообщает Militarynews.ru.

Кодификация украинских намерений относительно вступления в НАТО рассматривается в Москве как окончательное доказательство западных (то есть американских) долгосрочных стратегических намерений относительно превращения Украины в оперативную базу: оружие направлено в самое сердце России.

Порошенко был избран в мае 2014-го более чем 50 процентами голосов избирателей. Но к 2018 году он потерял большую часть своей поддержки, что характерно для Украины. С момента обретения независимости, в 1991 году, только один президент был переизбран — Леонид Кучма в 1999-м. Однако до дня выборов 31 марта 2019-го Порошенко, руководивший хорошо организованной кампанией, сумел выйти во второй тур выборов, запланированных на 21 апреля, получив почти 16 процентов голосов. Он оказался на втором месте после политического сатирика Владимира Зеленского (41 год), родившегося в еврейской семье в преимущественно русскоязычном промышленном городе Кривой Рог в центральной Украине. С октября 2015-го Зеленский играет роль учителя средней школы Василия Голобородько, который случайно был избран президентом Украины как антикоррупционный (антиолигархический) кандидат в популярном телевизионном шоу «Слуга народа», который транслируется на украинском канале 1+1 и распространяется международной сетью Netflix. Канал 1+1 принадлежит Игорю Коломойскому, мощному еврейско-украинскому олигарху, который сначала был союзником Порошенко, но рассорился с ним в 2015 году и сейчас находится в добровольном изгнании в Швейцарии. В июне 2018-го Коломойский заявил журналистам, что Зеленский мог бы принять участие в президентских выборах и выиграть, несмотря на отсутствие политического и административного опыта. Зеленский отрицает, что он является марионеткой Коломойского и его кампания финансируется олигархом, пишут российские СМИ.

Порошенко утверждает, что «нарушил российский сценарий выборов», выйдя во второй тур. Но 31 марта Зеленский получил более 30 процентов голосов избирателей — вдвое больше, чем Порошенко. И теперь выглядит непобедимым, что положительно рассматривается в Москве. По словам сенатора Игоря Морозова, которого связывают с Кремлем, «Путин не будет говорить с Порошенко, но готов поговорить с Зеленским», пишут СМИ. Зеленский назвал конституционную поправку относительно членства в НАТО «избирательной политикой» и пообещал провести референдум, «чтобы люди сами решили» вопрос, который может оказаться лазейкой для отказа от стремления к членству в НАТО.

В Украине парламент имеет больше власти, чем президент. Следующие выборы в Верховную Раду запланированы на осень 2019 года, и Зеленский, который считается фаворитом на президентских выборах, сформировал партию «Слуга народа», видимо, надеясь получить достаточно голосов, чтобы сформировать стабильную правящую коалицию. Российские эксперты интерпретируют успех Зеленского как голос протеста, подобный победе Дональда Трампа в 2016 году или электоральных успехов евроскептиков в Италии и других странах ЕС в последние годы. Зеленского считают гораздо лучшим для России, чем Порошенко. Но не совсем понятно, сможет ли первый, если он победит, дать Москве то, чего она хочет: неприсоединившуюся Украину, которая отказывается от членства в НАТО и отдаляется от США назад на российскую орбиту. В их взаимном стремлении устранить Порошенко, Коломойский, Зеленский и Путин в настоящее время стали временными союзниками, хотя в 2014—2015 годах Коломойский и Путин были заклятыми врагами. Кремль мог бы в конце концов принять решение о признании украинских выборов фальсифицированными и нелегитимными, если ему не понравится их конечный результат. Российские эксперты считают, что Порошенко вместе со своими так называемыми американскими хозяевами и их приспешниками в НАТО может спровоцировать военное противостояние с Россией, подобное тому, что произошло 25 ноября 2018-го, когда три украинских корабля пытались пересечь Черное море через Керченский пролив по пути в Азовское море.

Украинский конвой был атакован российскими военными. Моряки по-прежнему находятся в тюрьме, несмотря на западные протесты, сообщают российские СМИ.

28 марта 2-я постоянная морская группа НАТО (SNMG2) вошла в Черное море, чтобы посетить Грузию и Украину и провести учения. Накануне российский военно-морской флот, военно-воздушные силы и пограничники ФСБ провели военные учения в Черном море для подготовки к нападению, высадке и захвату «иностранных морских судов», которые пытаются войти в Керченский пролив.

По словам председателя комитета обороны Госдумы генерал-полковника Владимира Шаманова, объединенные российские войска готовы дать отпор судам НАТО, если они попытаются приблизиться к проливу. Напряжение нарастает как в Украине, так и вокруг нее, и это менее чем за три недели до дня выборов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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