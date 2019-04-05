- 20:35 В 2019 году уплатить налоги нужно раньше, чем обычно: сделано важное уточнение
- 20:04 Порошенко сделал в Украине реформ больше, чем кто-либо другой за 20 лет, — Волкер
- 19:53 "Непонятный запах и печет горло": в Крыму снова переполох из-за экологической катастрофы
- 19:48 Масштабный пожар в национальном парке "Тузловские лиманы": экологи заявили о катастрофе
- 19:43 Искусство требует жертв: в кафе в Виннице посетитель расстрелял музыканта
- 19:23 Девочка послала умершей маме по почте открытку на небо и получила ответ
- 19:17 "Олимпийский" решил заработать на анализах Порошенко: посетителям предлагают спецэкскурсии
- 19:06 Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
- 19:03 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 18:54 Казус Зеленского: нестыковку в анализах объяснили волнением лаборантки
Порошенко сделал в Украине реформ больше, чем кто-либо другой за 20 лет, — Волкер
Украинские выборы, первый тур которых прошел 31 марта, очень похожи на избирательные процессы во Франции и США, а также на голосование за Brexit в Великобритании. Об этом 4 апреля в эфире американского телеканала PBS заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.
Дипломат отметил, что украинцам пришлось столкнуться с выбором: поверить внесистемному кандидату, который не имеет опыта в политике, или действующему главе государства, который разочаровал их по некоторым пунктам, но успешно противостоит президенту России Владимиру Путину.
«Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу? Или украинцы хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал их в некотором отношении, но сделал больше в реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял [президенту России Владимиру] Путину?» — отметил Волкер.
Представитель США акцентировал внимание на том, что у украинцев на президентских выборах есть альтернатива.
«И что хорошо — это действительно демократические выборы. Мы не знаем, как они закончатся», — подытожил он.
Напомним, в первом туре президентских выборов приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей составила 62,8%. Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 100% электронных протоколов, у шоумена Владимира Зеленского 30,24% голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко — 15,95%. Они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 21 апреля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?