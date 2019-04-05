Политика

Порошенко сделал в Украине реформ больше, чем кто-либо другой за 20 лет, — Волкер

Украинские выборы, первый тур которых прошел 31 марта, очень похожи на избирательные процессы во Франции и США, а также на голосование за Brexit в Великобритании. Об этом 4 апреля в эфире американского телеканала PBS заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

Дипломат отметил, что украинцам пришлось столкнуться с выбором: поверить внесистемному кандидату, который не имеет опыта в политике, или действующему главе государства, который разочаровал их по некоторым пунктам, но успешно противостоит президенту России Владимиру Путину.

«Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу? Или украинцы хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал их в некотором отношении, но сделал больше в реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял [президенту России Владимиру] Путину?» — отметил Волкер.



Представитель США акцентировал внимание на том, что у украинцев на президентских выборах есть альтернатива.



«И что хорошо — это действительно демократические выборы. Мы не знаем, как они закончатся», — подытожил он.



Напомним, в первом туре президентских выборов приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей составила 62,8%. Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 100% электронных протоколов, у шоумена Владимира Зеленского 30,24% голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко — 15,95%. Они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 21 апреля.

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