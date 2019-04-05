"Укрзалізниця" увеличила число дополнительных поездов на праздники: названы направления

Украина

В предприятии «Укрзалізниця» решили на Пасху и майские праздники пустить 54 дополнительных поезда. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее «ФАКТЫ» писали о 41 дополнительном поезде, но 5 апреля в список добавилось еще 13 дополнительных поездов. Речь идет, в частности, о маршрутах, связанных со столицей. Это:

№ 191/192 Киев — Львов будет курсировать 26, 27 апреля, 1 и 5 мая отправлением из Киева в 07:42 и прибытием во Львов в 17:59. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:54 и прибывать в Киев в 21:47.

№ 197/198 Киев — Ковель отправится в рейс 26 и 30 апреля. Отправление из Киева в 06:17 и прибытие в Ковель в 15:11. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

№ 207 Киев — Ужгород будет курсировать 30 апреля и 3 мая до Ужгорода и 27 апреля в Киев. Отправление из Киева в 16:07 и прибытие в Ужгород в 10:04. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Киев в 10:24.

№ 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 05:22 и прибытие в Хмельницкий в 11:53. Обратно отправление в 12:51 и прибытие в Киев в 20:37.

№ 162/161 Киев — Николаев будет курсировать 1 и 5 мая в Николаев, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 04:53. Отправление из Николаева 30 апреля и 4 мая в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

№ 221/222 Киев — Одесса отправится 28 апреля и 6 мая в Одессу в 12:36 и прибудет к месту назначения в 23:16. Из Одессы поезд будет Курсировать 25 и 29 апреля с отправлением в 23:48 и прибытием в 10:24.

№ 223/224 Киев — Одесса будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Киева в 08:35 и прибытие в Одессу 17:51. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:08 и прибытие в 20:31.

№ 298 Киев — Херсон отправится 30 апреля и 4 мая в Херсон в 23:59 и прибудет в 12:40. Рейс Херсон — Киев состоится 27 апреля. Отправление в 20:33 и прибытие в 09:15.

№ 179 Киев — Днепр будет курсировать 27 апреля, 1 и 5 мая, отправление из Киева в 08:03 и прибытие в Днепр в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

№ 164/163 Киев — Харьков будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 05:37 и прибытие в Харьков в 13:45. В обратном направлении поезд отправится в 14:05 и прибудет в Киев в 21:37.

Также предусмотрены дополнительные поезда для Харькова и Одессы:

№ 205 Покровск — Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 4 мая. Отправление из Покровска в 09:20 и прибытие в Харьков в 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

№ 258/227 Одесса — Ужгород будет курсировать до Ужгорода 30 апреля с отправлением в 16:54 и прибытием в 11:41. 27 апреля состоится рейс до Одессы с отправлением в 13:54 и прибытием в Ужгород в 09:23.

№ 168 Львов — Одесса будет курсировать 27, 30 апреля, 1 и 5 мая. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Дополнительные рейсы касаются следующих поездов:

№ 670 Кременчуг — Бахмач

№ 774 Киев — Шостка

№ 782/781 Киев — Черкассы

№ 779/780 Сумы — Киев — Винница

№ 111/112 Харьков — Львов

Как писали «ФАКТЫ», в июне 2019 года будет запущено регулярное пассажирское сообщение между словацким городом Кошице и украинским Мукачево. 2 апреля в Мукачево прибыл рельсовый автобус из Кошице, совершивший тестовый рейс.

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