- 16:16 Вакарчук призвал голосовать за содержание, пока Зеленский устраивает цирк
- 15:54 Телевизор, электрочайник, душ: в сети показали камеру Зайцевой в СИЗО
- 15:23 Витрина "русского мира": сеть шокировало фото из отделения "Почты России" в Крыму
- 15:11 Киев завершил отопительный сезон
- 14:41 "Зомбоящик терроризирует ваш мозг": выдающийся российский спортсмен обратился к сотечественникам
- 14:18 В Польше поезд снес карету скорой помощи: опубликовано жуткое видео трагедии
- 13:54 "Сегодня война изменила свое лицо": глава УГКЦ предостерег Европу
- 13:19 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча Кубка Украины
- 13:14 Под Киевом 16-летний водитель стал виновником трагедии
- 13:13 «На улице может оказаться каждый»: киевлянин основал уникальный Instagram-проект помощи бездомным
Киев завершил отопительный сезон
В Киеве 6 апреля началось отключение жилых домов от централизованного отопления. Решение завершить отопительный сезон связано с теплой погодой, которая установилась в городе в последнее время. Об этом завил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
«Решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам „Укргидрометцентр“, температура воздуха будет повышаться», — заявил он.
По словам чиновника, детские сады, школы, больницы и другие объекты социальной сферы будут отключаться постепенно по индивидуальным заявкам.
Отметим, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные власти. Для завершения сезона необходимо, чтобы трое суток среднесуточная температура воздуха держалась выше отметки +8 градусов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее завершить отопительный сезон досрочно решили в Днепре, Одессе и Херсоне.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..