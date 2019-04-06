Киев завершил отопительный сезон

Общество

В Киеве 6 апреля началось отключение жилых домов от централизованного отопления. Решение завершить отопительный сезон связано с теплой погодой, которая установилась в городе в последнее время. Об этом завил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам „Укргидрометцентр“, температура воздуха будет повышаться», — заявил он.

По словам чиновника, детские сады, школы, больницы и другие объекты социальной сферы будут отключаться постепенно по индивидуальным заявкам.

Отметим, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные власти. Для завершения сезона необходимо, чтобы трое суток среднесуточная температура воздуха держалась выше отметки +8 градусов.

Как писали «ФАКТЫ», ранее завершить отопительный сезон досрочно решили в Днепре, Одессе и Херсоне.

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