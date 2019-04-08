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Стало известно, могут ли у Украины отобрать безвиз
Чтобы Украина могла пользоваться безвизовым режимом с Европейским союзом, она должна соответствовать четким критериям. Страхи наших сограждан о том, что из-за возможной смены президента, у украинцев начнутся проблемы с беспрепятственным выездом за рубеж, беспочвенны. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» высказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Дипломат отметил, что безвиз не привязан к результатам президентских выборов. И все разговоры о том, что в случае победы Зеленского режим безвиза для украинцев будет ограничен, странные, не имеющие под собой почвы.
«А вот если новый руководитель страны решит поменять политику в отношениях с ЕС, в вопросах борьбы с коррупцией, миграционного контроля, тогда на Западе несомненно возникнут вопросы к нам», — уточнил Кулеба.
Напомним, основными достижениями Петра Порошенко, баллотирующегося на второй президентский срок, стали безвиз, Томос, модернизация армии, создание антипутинской коалиции и создание фундамента для роста уровня жизни.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах готов начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, целью таких переговоров будет восстановление целостности Украины.
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