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У поверхности Солнца заметили "корональные дожди": что это такое
Астрономы NASA зафиксировали у поверхности Солнца явление, известное как корональные дожди. Ранее сообщалось, что космический аппарат Beresheet (Израиль) облетел единственный естественный спутник Земли и сделал снимки с обратной стороны Луны.
Как сообщают в NASA, «коронарные дожди» похожи на дожди, которые идут на Земле. Однако вместо воды у Солнца циркулирует раскаленная плазма. Поднимаясь наверх, она охлаждается и вновь возвращается на поверхность в виде «дождя». Перед началом подъема температура плазмы может достигать даже миллионов градусов Цельсия.
Ученые, исследовавшие это явление, нашли объяснение тому, почему корона Солнца раскалена в сотни раз сильнее, чем его «недра». Оказалось, что эти структуры образуются только там, где происходит нагрев нижней части петли. То есть, корона в этом месте минимум на 10% теплее, чем окружающие регионы. Таким образом, корональные дожди помогают исследователям определять области разогрева солнечной короны.
Пример этого природного явления можно увидеть на этом видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали кадры первой в истории человечества посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны.
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