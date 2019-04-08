Дипломат рассказал об озадаченности Запада из-за Зеленского

Политика

Победитель первого тура президентских выборов Владимир Зеленский совершенно незнаком как украинцам, который должны сделать правильный выбор 21 апреля, так и западным политиками, которые должны понимать, какой человек будет, в случае победы, управлять Украиной, какие у него политические и ценностные ориентиры. Так считает постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, отмечая, что в Страсбурге ему нечего ответить на вопрос: «Кто такой господин Зеленский?».

Дипломат еще раз подчеркивает, что во второй тур выборов президента с большим результатом вышел человек, о котором как о политике и государственном деятеле ничего не известно. Зеленский — ведущий телепрограмм, бизнесмен, артист «Вечернего квартала». Но ничего неизвестно о нем, как о гражданине. Непонятно, как себя поведет этот человек, когда у него в руках будут огромные рычаги власти.

«Никто из нас не знает, что он будет делать, когда зайдет в кабинет на Банковой. Я вот не знаю и не понимаю. Это как бы разновекторная ситуация, то есть он может повернуться в любую сторону», — заявил Кулеба.

Дипломат не исключает, что у избирателей Зеленского может наступить разочарование, после того, как он возглавит страну.

А в России прогнозируют: если Зеленский окажется слабым политиком, и в стране начнется война всех против всех, это станет самым опасным сценарием для поствыборной Украины. В свою очередь, экс-кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко, после встречи с Владимиром Зеленским, сделал первые выводы — Зеленский не готов пока быть президентом, но у него есть план. Гриценко сообщил, что готов дать шанс Зеленскому, если он представит свою команду и ее члены покажутся убедительными.

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