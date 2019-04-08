В Кремле отреагировали на планы Зеленского встретиться с Путиным

Украина

В Кремле отреагировали на заявление кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского относительно готовности провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о Донбассе.

Как передает собкор УНИАН в РФ Роман Цимбалюк, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что Россия не является стороной конфликта. Мол, на Донбассе — внутриукраинский конфликт.

Представитель страны-агрессора России, чье вооружение и военные наводнили оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (так, недавно наблюдатели ОБСЕ зафиксировали под Луганском российские автоматизированную станцию помех Р-330Ж «Житель» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2»), заявил: «Президент Путин с самого начала этой истории, он был и оставался сторонником срединного диалога. Кроме того, президент Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, главное — это не диалог с Москвой, потому что Москва не является стороной этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт. Этот конфликт могут решить сами украинцы, если начнут говорить».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оппозиционный российский журналист Александр Сотник заявлял, что никакие переговоры с Путиным «не приведут ни к чему хорошему»: «Разговаривать с Путиным можно только в одном случае: когда он сидит за решеткой и дает показания. Остальное — либо прекраснодушное заблуждение на грани предательства, либо — само предательство».

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