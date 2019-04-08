В Украине объяснили, почему Зеленский избегает личной встречи с Порошенко

Политика

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский может избегать дебатов с действующим президентом Петром Порошенко, так как боится потерять часть своих избирателей. Об этом заявила директор социологической компании Фонд «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Дебаты не очень выгодны Зеленскому. Избиратели Порошенко знают, что он предлагает, избиратели Зеленского — нет», — сказала она, пишет LIGA.net.

Бекешкина отметила, что большинство избирателей Зеленского поддерживает евроинтеграцию, а по поводу курса в НАТО его избиратели из западных и центральных регионов придерживаются одного мнения, тогда как из южных и восточных — другого.

«Возможно, если будет определенность по тем вопросам, которые разделяют Украину, тогда от него может отойти часть электората. Поэтому, я считаю, что он, возможно, будет избегать четких дебатов», — пояснила социолог.

Как писали «ФАКТЫ», к противостоянию двух кандидатов в президенты, вышедших во второй тур, сейчас приковано внимание миллионов украинских избирателей. О том, что ждет Украину в случае победы лидера студии «Квартал 95» и как будут развиваться события, если действующему президенту удастся сохранить свой пост читайте в материале «ФАКТОВ»: Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским.

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